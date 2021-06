Accident înfiorător, în Turul Franţei: Gestul inconştient al unei femei a cauzat totul VIDEO

Ciclismul e, la prima vedere, un sport de risc minim, însă, din păcate, în ultimii ani au existat destule accidente în urma cărora sportivii şi-au pierdut vieţile.

Iar acum, Turul Franţei 2021 a furnizat un moment înfricoşător! Pe lângă faptul că, după un carambol, zeci de ciclişti s-au dezechilibrat şi au căzut, pe transmisia TV s-a văzut cum capul unui sportiv a fost prins sub roţile bicicletei, după căzătură!

Iar totul a pornit după ce o femeie aflată pe margine, iresponsabilă şi neatentă, a agitat un banner cu care l-a lovit pe un ciclist, aflat în apropierea sa. Acesta, neamţul Tony Martin (36 de ani), s-a dezechilibrat, iar de aici a rezultat un accident grav.

Televiziunea australiană a redat momentul accidentului produs în prima etapă, după cum se poate vedea mai jos:

A spectator has caused an enormous crash at the start of the Tour de France, after holding a large cardboard banner out and clipping a cyclist. #9News pic.twitter.com/klMfA84deA