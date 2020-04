Ţara arde şi baba se piaptănă: Ce reclamă Hagi când România n-are spitale

Spitalele din România sunt, de cele mai multe ori, nişte „măcelării“, unde intri cu o boală şi ieşi cu trei! Ceea ce s-a dovedit după episdoul Colectiv şi, încă o dată, acum, când spitalul de la Suceava, în loc să trateze bolnavii de coronavirus, a devenit focar de infecţie, băgând un oraş întreg în carantină!





Cu un sistem medical de epocă de piatră, românii stau acum în case, sperând că pandemia va trece, provocând cât mai puţine pierderi de vieţi omeneşti.





Deşi e evident că am ajuns aici, fiindcă timp de 31 de ani am neglijat sistemul medical, cheltuind bani pe fel şi fel de inutilităţi, inclusiv acum se găsesc oameni care cer fonduri pentru...stadioane! Asta într-o perioadă în care România nici nu mai are fotbal de ani buni, dar a tot ridicat arene de milioane de euro.





Surprinzător, în categoria celor care solicită şi mai multe fonduri pentru fotbal intră şi Gheorghe Hagi, cel care a avut un discurs bizar la Telekom Sport.





Ce a spus Gheorghe Hagi?





*Eu nu înţeleg ceva, cum de o primărie reşedinţă de judeţ nu e în stare să modernizeze un stadion sau chiar să construiască unul nou? Cum? Văd că se dau 10-15 milioane de euro pentru flori, care se ofilesc după o lună, dar pentru un stadion nu se găsesc.





*Mai văd că iarna se alocă 15-20 de milioane de euro pentru curăţarea străzilor, deşi nu mai circulă maşini, dar pentru o arenă nu se găsesc. Nu e posibil, domnilor! Plus că, din ceea ce ştiu eu, o primărie poate face credite pe 30 de ani. Ea nu poate da faliment niciodată. Da, poate fi gestionată prost, dar în faliment nu poate intra!