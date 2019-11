Şumudică l-a călcat în picioare pe Contra: Atac devastator, cu argumente, asupra selecţionerului

Şumudică are obiceiul de a vorbi mult şi, uneori, prost, însă, de această dată, cam tot ceea ce a spus despre tactica gândită de Contra, înainte de România - Suedia, s-a văzut pe teren. Pe scurt, Şumudică a avut dreptate!

După înfrângerea ruşinoasă de pe „Arena Naţională“, Şumi a avut o intervenţie la Digi Sport în care, profitând şi de ce spusese înainte de meci, pur şi simplu, l-a călcat pe Contra în picioare.

Ce a spus Marius Şumudică?

*Îmi pare rău de ce s-a întâmplat astăzi. Înaintea meciului, am dat o declaraţie şi am rămas surprins de tactica folosită. Eu am spus de la început că Suedia joacă de 40 de ani în sistemul 4-4-2. S-a întâmplat exact ce am zis eu.

*Dacă te documentezi puţin...E la mintea cocoşului filosofia suedezilor. Suedezii au câştigat mingea a doua şi au jucat bine între linii. Am avut mari probleme. Eu, de doi ani, de când e Contra la naţională spun că Bancu nu e fundaş! Bancu nu are calităţi din punct de vedere defensiv. N-are agresivitate, n-are lovitură de cap.

*Mă deranjează această înfrângere, că voiam şi eu să ne calificăm. Mâine mă duc la echipă şi mă iau turcii la mişto. Bine, mai există varianta barajului, dar îmi doream să batem Suedia.

*Nedelcearu şi Rus s-au băgat sub minge la primul gol, nu trebuie să mai ascundem gunoiul sub preş. Să joci cu Mogoş, un jucător debutant la naţională într-un asemenea meci...

Eu nu înţeleg de ce Coman nu face parte din primul 11. La noi sunt foarte puţini jucători care să scoată om din joc perpendicular pe poartă. Noi avem un astfel de jucător ca Panduru în persoanele lui Coman şi Mitriţă. Cred că Florinel Coman nu trebuia să lipsească. Mitriţă putea juca în dreapta în sistemul 4-2-3-1. Aşa eşti mult mai echilibrat. Marius Şumudică, înainte de România - Suedia

Grupa F

Vineri

Norvegia - Feroe 4-0

România - Suedia 0-2

Spania - Malta 7-0

Clasament

1. Spania 9 7 2 0 26-5 23

2. Suedia 9 5 3 1 20-9 18

3. România 9 4 2 3 17-10 14

4. Norvegia 9 3 5 1 17-10 14

5. Insulele Feroe 9 1 0 8 4-27 3

6. Malta 9 1 0 8 2-25 3



Ultima etapă (luni):

Malta – Norvegia

Spania – România

Suedia – Feroe

(toate de la ora 21.45)