Şumudică în extaz: A povestit visul pe care îl trăieşte în Turcia. Ce au făcut fanii după ultimul meci

Faptul că, sub comanda lui Şumudică, Gaziantep a ajuns, marţi, pe primul loc în Superliga turcă e cu atât mai impresionant cu cât această formaţie nu s-a aflat pe primul loc nici la capătul sezonului 2018-2019, când s-a obţinut promovarea. Atunci, Gaziantep a terminat pe 5 în eşalonul secund, poziţie de baraj, şi a ajuns în Superligă, după ce a trecut de două echipe, în play-off.

„E o oarecare surpriză şi pentru mine. Uitându-mă la ei, zi de zi, şi văzând cât de mult îşi doresc, am încredere în ei. Suntem pe primul loc, nu s-a întâmplat niciodată în istoria acestui club, nici măcar în liga a doua, unde au fost la baraj. Nu pierdem de un an acasă, sunt lucruri extraordinare. E cea mai bună perioadă a carierei mele. Le mulţumesc jucătorilor, fără ei n-aş fi ajuns aici. Cuvintele sunt de prisos“, şi-a început românul discursul.

El a povestit apoi cum a reuşit să-şi motiveze elevii, înaintea victoriei de marţi cu Ankaragücü, scor 2-0 (Maxim 69, Şahin 90+6), rezultat care a trimis Gaziantep pe primul loc. „Suntem lideri în Turcia, după atâtea etape. Asta le-am spus de când am pregătit meciul: <<Vă e frică să fiţi pe primul loc? Să luaţi 3 puncte şi să faceţi istorie? Nu trebuie să vă fie frică, pentru că sunteţi cei mai buni!>>“, a continuat Şumudică.

„Era să călcăm suporterii cu autocarul“

Într-o ţară precum Turcia, în care lumea e înnebunită după fotbal, rezultatele obţinute de Gaziantep au creat, efectiv, o isterie în oraş.

„Trăiesc un vis, e ceva de nedescris. Nimeni nu se aştepta. După meci, suporterii se puneau pe jos, în faţa autocarului, era să-i calce autocarul! Ei deja visează, se gândesc la cupele europene, dar e greu. Oricine poate bate pe oricine în acest campionat. La unele echipe, sunt străini cu salarii de un milion de euro pe an. Vreau ca toţi din oraş să se bucure de acest moment. Să fim lideri e ca şi cum am fi campioni. Cred că toţi trebuie să se bucure de asta. Vom încerca să rămânem între primele trei echipe. Într-o săptămână, două, o să ajungem la un an de când n-am mai pierdut acasă. Ceea ce e foarte important“, a spus fostul rapidist.

Şumudică a povestit apoi cum a reuşit să formeze această echipă care uimeşte Turcia: „Am păstrat 80% dintre jucătorii transferaţi anul trecut, n-a fost uşor. Am crescut de la meci la meci şi au înţeles sistemul pe care-l joc, e foarte ofensiv. În 3-5-2, jucăm cu fotbalişti pe margini proveniţi din mijlocaşi, nu joc cu fundaşi laterali. Am doar trei fundaşi centrali şi un închizător“.

„Mă sună chiar acum din Arabia Saudită“

Chiar dacă rezultatele sale sunt excelente, Şumudică are şi o mare nemulţumire pe care a expus-o, după victoria din ultima etapă.

„Dedic acest succes oraşului nostru, primarului, tuturor oamenilor noştri. Dar le cer lor, oricui ar fi la conducerea acestui lucru, să aibă grijă de teren şi să-l repare cât de curând posibil. Terenul nu e bun nici pentru liga a 4-a în acest moment“, a avertizat tehnicianul român. Care, în stilul său caracteristic, s-a şi lăudat că e deja asaltat de oferte.

„Eu am semnat un contract pe doi ani cu Gaziantep, în care mi-am stipulat în ambii ani că termin în primele zece echipe. Puteam fi şi demis, dacă nu terminam în primele zece. Mai am patru luni de contract, vom vedea ce va fi pe parcurs. Uite, mă sună chiar acum cineva din Arabia Saudită. Mă sună pe o aplicaţie. Cei din conducerea clubului Gaziantep au luat deja legătura cu impresarul meu şi l-au invitat la discuţii ca să prelungim contractul, dar e foarte greu. Nu material, dar e greu, pentru că există interes şi tot timpul tinzi la mai bine. Vreau să demonstrez că am valoare şi că pot face pasul spre o echipă cu pretenţii. Nu spun că la Gaziantep nu pot face asta, dar e mai greu“, a adăugat Şumudică.