Începe Campionatul Mondial de gimnastică. Ce şanse are România la câştigarea unei medalii

Ca majoritatea ramurilor sportive din România, gimnastica trece printr-un moment delicatl. Până nu demult, una dintre forţele de necontestat ale mapamondului şi favorită la o clasare pe podiumul oricărei competiţii, România are la Stuttgart cu totul alte obiective şi va tremura serios pentru clasarea între primele 12 echipe, poziţionare care aduce automat şi calificarea pentru JO 2020. Din păcate, după ce a ratat participarea şi la Jocurile Olimpice de la Rio, echipa feminină este creditată de specialişti cu şanse mici că va ajunge anul viitor la Tokyo.



"Încercare disperată"



Însuşi antrenorul coordonator al lotului, Nicolae Forminte, a vorbit în termeni nu foarte optimişti despre perspectivele României la aceste Campionate Mondiale. “Am datoria de a face posibilul şi imposibilul, de a încerca să ne calificăm cu echipa la Jocurile Olimpice. Nu-mi este uşor să defilez prin competiţii fără să am obiective. De când am început să activez la echipele naţionale, atât în colective tehnice, cât şi coordonator, mereu am adus 4-6 medalii de diferite culori. Nu pot să mă duc la competiţii şi să nu mă gândesc la medalii. Nici acum nu mă duc fără să mă gândesc la medalii, dar obiectivul numărul 1 este acea încercare disperată de a ne califica la Jocurile Olimpice”, a declarat Fominte.



La întrecerile din 4-13 octombrie vor participa 93 de naţiuni împărţite în 12 subdiviziuni la fete şi 8 la băieţi. La ambele categorii, fiecare ţară poate înscrie cinci sportivi pe foaie, din care patru urmează să evolueze la fiecare aparat. Cele mai bune trei note se iau în calcul pentru total, iar echipele clasate pe primele 12 locuri obţin biletul pentru Tokyo.



Fetele fac parte din subdiviziunea 5 şi vor intra în competiţie încă din prima zi, în timp ce concursul masculin de calificare va începe duminică, iar echipa România, a fost repartizată în grupa a opta, urmând a debuta luni.

Şansa calificărilor individuale

În cazul în care soprtivii nu se califică la Jocurile Olimpice prin intermediul echipelor, aceştia mai au varianta calificărilor individuale. La Stuttgart sunt disponibile 20 de locuri la individual compus şi alte 12 pentru finalele pe aparate. De asemenea, calificări individuale pentru Tokyo 2020 se mai pot obţine anul viitor, la Cupa Mondială şi la Campionatele Europene, dar sunt foarte puţine locuri disponibile.



Lotul României la CM



Feminin: Denisa Golgotă (foto), Ioana Crişan, Maria Holbură, Carmen Ghiciuc, Ana Maria Puiu, Maria Pană

Masculin: Roland Modoianu Zseder, Cristian Băţagă, Andrei Muntean, Marian Drăgulescu, Vlad Cotuna şi Gabriel Ghiuzan.



Programul competiţiei



4 octombrie calificări (f) (subdiviziunile 1-6)

5 octombrie calificări (f) (subdiviziunile 7-12)

6 octombrie calificări (m) (subdiviziunile 1-4)

7 octombrie calificări (m) (subdiviziunile 5-8)

8 octombrie finala pe echipe (f)

9 octombrie finala pe echipe (m)

10 octombrie individual compus (f)

11 octombrie individual compus (m)

12 octombrie finale pe aparate (f+m)

13 octombrie finale pe aparate (f+m)



Campionatul Mondial de gimnastică este transmis de TVR.