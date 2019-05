18.000 de oameni au participat la semimaratonul Bucureşti. Cu ce timp s-a câştigat cursa de 21 de kilometri

Bucharest RUNNING CLUB anunţă că aproximativ 18.000 de participanţi din peste 75 de ţări au participat la cea de-a opta ediţie a Volkswagen Semimaratonul Bucureşti.Startul curselor competitive a fost recordul acestei ediţii care a durat 20 de minute datorită numărului mare de participanţi, cărora le mulţumim şi pe care îi aşteptăm şi la următoarele ediţii.





Învingătorul probei de semimaraton categoria bărbaţi (21,097 km) a fost Mwangi Paul Kariuki din Kenya, înregistrând timpul 01.01.22 urmat pe locul doi de conaţionalul său, Tarabarach Elvis Chebor cronometrat cu 01.01.26 şi de Kiplagat Victor din Uganda pe locul trei, cu timpul 01.01.26.





Învingătoarea probei de semimaraton femei, categoria internaţională a fost Meringor Delvine Relin din Kenya terminând cursa în 01.09.53 urmată de către ugandeza Chekwel Juliet cu timpul de 01.11.47, pe locul doi şi de Wolkeba Asmeraworc B Pekele din Etiopia pe locul trei cu 01.14.38.





În cadrul acestei ediţii a Volkswagen Semimaratonul Bucureşti a fost stabilit un timp record de cursă la femei.





În ceea ce priveşte Cursa 21km naţional bărbaţi, Soare Nicolae Alexandru a terminat cursa cu timpul 01.04.59, iar la categoria femei, Nicoleta Ciortan a terminat prima cursa cu timpul 01.22.14.





La Cursa 10 km individual Vodafone, câştigători au fost Ioniţă Liviu, cu timpul 00.34.38 la masculin şi Adela Bălţoi cu timpul 00.36.13, la feminin. Cursa Ştafetă Greenfield a fost caştigată de echipa Maraton Club, cu timpul 01.08.50. Cursa Populară a fost câştigată la masculin de către românii Plăcină Nicolae, iar la feminin de către Palic Toma Cristina.





Ambasadorii Bucharest RUNNING CLUB şi personalităţi din lumea sportivă, culturală care au fost prezenţi pe 11 şi 12 mai în Piaţa Constituţiei la linia de start au fost: campioanele olimpice- Georgeta Damian Andrunache, Camelia Lupaşcu cu fiul, Alina Dumiru cu fiul, Viorica Susanu, Doina Ignat, Camelia Macoviciuc, actorii Teatrului Mic- Silvana Mihai,Alina Petrica, Irina Ungureanu ,Valentina Popa,Cezar Grumazescu şi Rares Florin Stoica, realizatorii radio-TV Mihai Rădulescu (TVR), Sonia Argint Ionescu (TVR), Mihai Găinuşă (radio), Bogdan Nicolai (bogdannicolai.ro), Adriana Matei (hypewit.ro), concurenţi emisiune Exatlon Kanal D- Ana Cazan,Irina Postolea, Yamato Andrei Zaharia, Cătălin Ionuţ Dumitrescu,Cristian Geamanu,Mirel Drăgan,Alexandru George Stoica, precum şi actorii serialului Vlad-Pro Tv-Adrian Nartea, Olimpia Melinte şi Diana Sar.





Sâmbătă 11 mai, la Cursa Copiilor McDonald’s, au luat startul 3600 de copii cu vârste cuprinse între 0-12 ani, fiecare categorie de vârstă şi gen având start diferit, coridorul de start fiind împărţit pe sectoare, pe distanţe cuprinse între 0,9-1,4 km. 1500 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 13-19 ani au concurat, sâmbătă, 11 mai, la Cursa Adolescenţilor pe o distanţă de 2,5 km.





La cursele adulţilor au fost oferite premii primilor 5 clasaţi ai fiecărei curse.La cursa 21 km OMV Petrom s- au acordat premii în bani, vouchere World Class şi minute Blinkee.city România. Bucharest RUNNING CLUB a introdus categoria semimaraton naţional la care premiile constau în bani, voucher carburant OMV Petrom şi minute Blinkee.city România. Primii trei câştigători femei şi bărbaţi la categoriile de vârstă semimaraton au primit vouchere carburant OMV Petrom, vouchere World Class şi minute Blinkee.city România. Premiile cursei 10 km individual Vodafone şi Ştafete Greenfield au fost în bani, vouchere oferite de World Class, minute Blinkee.city România şi accesorii smart. La Cursa Populară, primii 10 campioni femei şi bărbaţi ai competiţiei au primit vouchere Under Armour, World Class şi minute Blinkee.city România.





Volkswagen, Under Armour şi Vodafone te-au fotografiat la această ediţie a Semimaratonului Bucureşti: toţi alergătorii de la cursele competitive vor primi albume personalizate cu fotografiile proprii din timpul cursei. Participanţii trebuie să îşi introducă numărul de concurs pe site www.bucuresti21km.ro (în secţiunea dedicată) şi vor primi pozele într-o pagină personalizată Totodată, Bucharest RUNNING CLUB va oferi albume personalizate tuturor participanţilor la Cursa Copiilor MCDonald’s.





Cu ocazia Volkwagen Bucharest HALF MARATHON, Bucharest RUNNING CLUB la lansat aplicaţia #RunRomania (disponibilă PlayStore şi AppStore, atât pentru Android, cât şi pentru iOS). Aceasta este un „one-stop-shop” în care veţi putea găsi toate informaţiile necesare legate de evenimentele Bucharest RUNNING CLUB, transmisiunile live streaming, formularele de înscriere pentru oricare dintre aceste evenimente, hăţile interactive ale curselor, precum şi alte surprize. Probabil cel mai util instrument al aplicaţiei, funcţia live tracking permite urmărirea în timp real a oricăruia dintre alergătorii aflaţi în cursă.





Practic, în orice moment, veţi putea afla unde anume pe traseu se află un prieten sau cineva drag, îi veţi putea transmite mesaje de încurajare şi veţi putea estima cu exactitate ora la care va ajunge la finish.





Pentru această funcţie, nu este necesar ca alergătorul să aibă asupra sa telefonul (ori un alt dispozitiv mobil) sau să aibă aplicaţia instalată.





Evenimentul a fost transmis în direct pe site-ul propriu www.bucuresti21km.ro/live şi pe pagina de Facebook www.facebook.com/Bucharest21km/, cu sprijinul Vodafone, Partener Comunicaţii. Pe lângă vizualizarea imaginilor de start/sosire şi premiere, aţi putut afla informaţii despre ceea ce se întâmplă pe traseu, despre cauzele sociale pentru care se aleargă şi despre personalităţile prezente în studioul mobil amenajat în Piaţa Constituţiei.





Sponsori Semimaratonul Bucureşti: Volkswagen-sponsor principal şi masină oficială, OMV Petrom - sponsor gold, Under Armour-sponsor tehnic, Greenfield- sponsor Ştafete, Vodafone-Sponsor Cursa 10km şi partener comunicaţii, McDonald’s-sponsor Cursa Copiilor, Hotel Intercontinental–hotelul oficial, Izvorul Minunilor-apa oficială, Isostar– energizantul oficial, Zuzu, World Class, City Grill, Trattoria Buongiorno, Enterix; Parteneri media: Look TV, Europa fm, TV City, Itsy Bitsy, Cartoon Network, Boomerang,Naţional TV, Medika TV, Shape, Femeia,Cărticica Practică, Ioana, Sănătatea de Azi, Femeia de Azi, Auto Motor şi Sport, News.ro, Adevărul, Click, Click Sănătate, 4run.ro, Alerg-revista oficială, Asociaţia JuniorSport, Media Trust. Partenerii: Primăria Municipiului Bucureşti, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului, Federaţia Română de Atletism,





Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Ministerul de Interne, SMURD, AIMS, Waze, Pro Motion.it ONG-uri prezente la Semimaratonul Bucureşti: Hospice Casa Speranţei, Hope&Homes for Children România, Fundaţia Olimpică Română, Magicamp, Salvaţi Copiii, Light into Europe, Little People, Pădurea Copiilor, United Way, Crucea Roşie, Pachamama,ATCA, N-avem Sânge, As. Unu şi Unu, Asociaţia România fără Orfani, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Ajungem Mari, Organizaţia Umanitară Concordia, Asociaţia Câştigă Viaţă, Asociaţia Help Autism, Fundaţia Motivation, Rotary, Asociaţia Touched Romania.





Despre Bucharest RUNNING CLUB

Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competiţii de alergare stradală din România – „ Bucharest Running Club premier events”. Începând cu anul 2008, Bucureştiul a fost inclus în circuitul internaţional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiţii. Calendarul de evenimente din acest an cuprinde cea de-a 4-a ediţie a UNIQA Asigurări 10K& Family Run din data de 7 aprilie, ediţia a 8-a a Volkswagen Bucharest HALF MARATHON din 11-12 mai, precum şi cea de-a 12-a ediţie a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON din 12-13 octombrie. Toate competiţiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate şi înscrise în calendarul internaţional al AIMS (Asociaţia Internaţională a Maratoanelor şi Semimaratoanelor) şi IAAF. BRC a dezvoltat în România modelul asocierii competiţiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de 50.000 -100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaţionale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în Romania - www.voluntarinsport.ro iar în prezent colaborează cu peste 1.000 voluntari activi care se implică în proiecte şi evenimente sportive. BRC organizează competiţii proprii dar şi evenimente de sport de masă pentru companii şi ONG-uri. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucharest- marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.abrc.ro. FB/ Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport #RunInBucharest Despre Bucharest RUNNING CLUB.





