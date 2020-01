15 repere ale Australian Open-ului: numele iniţial, anul cu două ediţii, recordul inimaginabil al lui Rosewell

Pe scurt, istoria Australian Open-ului, în 15 repere:







1905 - Prima ediţie, programată în luna noiembrie, a purtat denumirea de „Australasian Championships“.



1922 - Turneul programează în premieră o întrecere feminină.



1923 - Turneul a fost organizat în perioada 11-18 august, la Brisbane, fiind al doilea Grand Slam al sezonului în calendarul competiţional.

1934 - Au fost decernate în premieră actualele trofee pentru simplu feminin şi masculin („Daphne Akhurst Memorial Cup“ şi „Norman Brookes Challenge Cup“).



1969 - Este folosită în premieră titulatura „Australian Open“, aceasta fiind, oficial, prima ediţie din „Era Open”.



1972 - Ken Rosewell câştiga pentru a patra oară Australian Open-ul, completând o dublă de senzaţie: este cel mai tânăr campion din istoria turneului (victorie în 1953, la 18 ani şi 2 luni), dar şi cel mai vârstnic campion (37 ani şi 8 luni).





1973 - Se folosesc în premieră la un turneu de Mare Şlem mingi de culoare galbenă, renunţându-se la mingile de culoare albă.



1977 - An cu două ediţii. Prima a început pe 31 decembrie 1976, desemnându-şi campionii în ianuarie 1977, iar a doua s-a terminat pe 31 decembrie 1977.



1981 - Unica vizită a lui Ilie Năstase la Australian Open. Românul a fost învins în primul tur de neo-zeelandezul Chris Lewis.



1986 - Nu s-a jucat. După patru ediţii consecutive programate în luna decembrie, organizatorii au decis ca Australian Open să se mute în ianuarie, sărind astfel un an din program. Doar în anii cu război s-a mai întâmplat ca Australian Open-ul să nu se joace.



1988 - „Melbourne Park“ devine gazda Openului Australian, Wimbledon-ul rămând automat unicul turneu de Mare Şlem disputat pe iarbă. Este inaugurată „Rod Laver Arena“, primul teren de tenis cu acoperiş retractabil al unui Grand Slam. Finala feminină foloseşte în premieră acoperişul. Totodată, 1988 este şi anul care a consacrat tablourile principale cu 128 de poziţii în competiţiile de simplu.



1998 - Apare regula pentru condiţii de joc extrem (căldură).



2001 - Este introdus „match tiebreak”-ul, în locul setului decisiv, la meciurile de dublu mixt



2008 - Suprafaţa de joc Rebound Ace, verde, este înlocuită cu Plexicushion Prestige – foarte similară suprafeţei de la US Open



2019 - Este introdus „match tiebreak”-ul în setul decisiv, la scorul de 6-6 (un tie-break până la zece cu diferenţă de minimum două puncte pentru partidele de simplu)