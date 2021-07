Varianta Delta, mai puternică decât anticorpii. Cercetător: „Nu vom putea ţine pasul cu natura, dacă permitem virusului să ne copleşească”

Prelungirea stării de alertă în România cu încă 30 de zile a intrat în vigoare, ieri, cu un pachet de relaxări mai redus decât se aşteptau românii: masca de protecţie este în continuare obligatorie în spaţiile aglomerate, iar marile festivaluri de muzică cu zeci de mii de participanţi nu sunt încă posibile.



În schimb, autorităţile sanitare au extins de la 3 la 6 luni perioada în care românii care au trecut prin boală pot fi consideraţi imunizaţi natural, au eliminat limita de maximum 6 persoane la masă pentru terase, distanţarea socială a fost redusă de la 4 metri la 2 metri, iar numărul maxim de persoane care pot participa la spectacole în aer liber a crescut la 1.000.

Este o relaxare precaută a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), în condiţiile în care în tot mai multe state europene numărul infecţiilor cu tulpina Delta este în creştere.

Cât de protejaţi sunt românii care au trecut prin boală

Col.dr. Valeriu Gheorghiţă – coordonatorul campaniei de vaccinare – a făcut precizări importante atât cu privire la eficienţia anticorpilor dobândiţi prin imunizarea pasivă (prin boală), cât şi a celor dobândiţi prin imunizarea activă (prin vaccin) faţă de varianta Delta. „În cazul celor care au făcut forme asimptomatice sau forme uşoare de îmbolnăvire, nivelul anticorpilor neutralizanţi (acei anticorpi care blochează intrarea virusului în celule) este foarte redus sau nedetectabil. Putem estima că o persoană care a trecut prin boală are un nivel optim de protecţie undeva într-o perioadă de 6 luni. După 6 luni, sunt din ce în ce mai multe date care ne arată o scădere a activităţii neutralizante a acelor anticorpi faţă de varianta Delta. Un studiu recent arată că la un an aproape nu se mai identificau anticorpi neutralizanţi la cei care trecuseră prin boală cu alte variante virale”, a precizat medicul militar.

Protecţie de trei ori mai scăzută în faţa tulpinii Delta pentru cei vaccinaţi

Şeful CNCAV a arătat că imunitatea cumulată în România (prin boală şi prin vaccin) este între 40% şi 50%, iar numărul real de infectări cu SARS-CoV-2 ar putea fi de 2 ori până la 5 ori mai mare decât cel raportat oficial (n.r. - 1.081.275 de cazuri, conform GCS). Numai că protecţia pe care o au cei care au trecut prin boală nu este de durată, avertizează col.dr. Valeriu Gheorghiţă.

„Trecerea prin boală îţi oferă protecţie câteva luni faţă de tulpina cu care te-ai infectat. Problema este că tulpina Delta – pe lângă faptul că are o transmisibilitate foarte crescută, de două ori mai mare faţă de tulpina paternală (n.r. – din Wuhan) şi cu 60% mai mare decât cea britanică – are şi această capacitatre de a scăpa de sub protecţia oferită de anticorpi (atât cei care se obţin prin boală, cât şi cei care se obţin prin vaccinare). Dacă vorbim de schemele de vaccinare cu ARN mesager, pare că protecţia anticorpilor este de trei ori mai redusă comparativ cu tulpina iniţială, însă este suficientă astfel încât să prevină formele grave de boală într-o proporţie de peste 88% (COVID simptomatic) şi în peste 90% se previn internările”, a mai spus medicul militar.

România, la jumătatea drumului dintre Africa de Sud şi Marea Britanie

Privind evoluţia cazurilor de infectare cu tupina Delta care se manifestă la nivel global, col.dr. Valeriu Gheorghiţă a explicat că vaccinarea face diferenţa. Chiar dacă numărul de cazuri este în creştere peste tot, ţările cu acoperire vaccinală mare nu înregistrează spitalizări şi decese, pe când în ţările codaşe la vaccinare, indicatorii privind numărul pacienţilor care au nevoie de terapie intensivă, precum şi numărul de morţi, au început din nou să crească. De exemplu, Africa de Sud (vaccinare cu cel puţin o doză de 6,3%) are un număr de decese de 20 de ori mai mare decât Marea Britanie (vaccinare de cel puţin o doză de 67%).

Din datele ofciale rezultă însă că România se află undeva la jumătatea drumului dintre Africa de Sud şi Marea Britanie, în ţara noastră procentul celor care au primit cel puţin o doză de vacccin fiind de aproape 25%, iar categoria celor imunizaţi cu schema completă este de 24%.

Cercetător: „Este un fenomen de turbo-darwinism live”

Biostatisticianul Octavian Jurma a explicat de ce este important ca numărul celor imunizaţi complet să fie cât mai mare: altfel, există riscul ca virusul să evolueze mai repede decât tehnologia vaccinurilor. El face referire la celebra teorie a evoluţiei a lui Charles Darwin, care poate fi rezumată într-o ecuaţie simplă: mutaţie generică + selecţie naturală = evoluţie.

„Este un fenomen de turbo-darwinism live. În graficul de mai jos (n.r. – vezi facsimil) avem filogenia tulpinilor identificate până acum. Pe lângă cele câteva «vedete» pe care le ştim (Alpha, Beta, Gamma, Delta), sunt mii de alte variante care toate sunt soluţii genetice la acest supercalculator biologic planetar care este sistemul numit generic «pandemie». Toate concurează între ele pentru (a deveni - n.r.) dominantă, iar atunci când devin dominante produc valurile aparente de infecţii”, e de părere dr. Octavian Jurma.

Dacă nu ne vaccinăm suficient de repede – avertizează cercetătorul –, virusul poate supravieţui suficient de mult pentru a găsi soluţii pentru a ocoli imunitatea dobândită prin infectare sau vaccinare, similar unui algoritm genetic.

„Suntem încă într-un moment în care tulpinile sunt suficient de asemănătoare încă să fie acoperite de variantele existente de vaccin. Este însă uşor să ne imaginăm privind această imagine că, peste doar un an, numărul de variante virale produse în «laboratoarele naturale» (care sunt persoanele infectate) poate ajunge să depăşească capacitatea de dezvoltare şi producţie a anti-virusului (vaccinul) în «laboratoarele artificiale», create de omenire. Pur şi simplu, nu vom mai putea ţine pasul cu natura, dacă permitem virusului să ne copleşească, nu doar ca număr, ci şi ca diversitate. Omenirea nu s-a mai aflat de multe decenii în faţa unei provocări de asemenea complexitate şi magnitudine, este o mare greşeală să subestimăm pandemia pe baza precedentelor istorice”, a mai spus dr. Octavian Jurma.

Malta, gest extrem: închide graniţele pentru nevaccinaţi

Turiştii care vor intra în Malta vor fi nevoiţi, începând de mâine, să prezinte dovada vaccinării împotriva noului coronavirus. Anunţul a fost făcut de ministrul maltez al Sănătăţii în contextul creşterii numărului de cazuri de COVID-19. „Începând de pe 14 iulie, orice persoană care soseşte în Malta trebuie să prezinte un certificat de vaccinare recunoscut: un certificat maltez, unul britanic sau unul al Uniunii Europene. Vom fi prima ţară din Europa care ia această măsură”, a precizat oficialul maltez.

Până acum, Malta cerea numai călătorilor din Marea Britanie să prezinte dovada vaccinării, în timp ce vizitatorii din alte ţări europene (inclusiv copiii) puteau intra cu un test PCR negativ.

Pfizer a dezvoltat un vaccin eficient şi împotriva tulpinii indiene

Compania Pfizer/BioNTech a dezvoltat un vaccin anti-COVID împotriva variantei Delta şi vrea să-i verifice eficienţa începând din luna august. Mai exact, producătorul a anunţat că serul bazat pe ARN mesager (mRna) al vaccinului Comirnaty a fost adaptat şi s-a utilizat întreaga proteină Spike cu mutaţiile variantei Delta. Autorităţile din SUA consideră că americanii care au primit deja două doze de vaccin nu ar trebui să fie supuşi unei a treia injecţii, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii spune că nu are încă suficiente date cu privire la eficienţa unei a doua doze de rapel.