Valeriu Gheorghiţă: Ne dorim o accelerare a vaccinării. După 15 ianuarie, începem vaccinarea persoanelor din etapa a doua

"Ne dorim o accelerare a etapelor de vaccinare având în vedere faptul că am început mai devreme decât preconizam. După cum ştim, estimam în perioada lunii decembrie o începere a campaniei de vaccinare după jumătatea lunii ianuarie. Am început la sfârşit de decembrie, motiv pentru care vom începe mai repede şi etapa a doua şi, aşa cum am anunţat deja, din a doua jumătate a lunii ianuarie, practic după 15, vom începe vaccinarea persoanelor din etapa a doua, începând cu beneficiarii care se află internaţi în centrele medico-sociale, rezidenţiale, continuând cu persoanele care sunt cu insuficienţă renală cronică în stadiul de hemodializă. Dezvoltăm un sistem prin care persoanele, după ce pleacă din staţiia de hemodializă, să fie transportate cu aceleaşi mijloace de transport către centrele de vaccinare. Vor fi vaccinate şi ulterior se va urma traseul obişnuit”, a declarat Valeriu Gheorghiţă duminică seară, la Antena 3.

Acesta a menţionat că până pe data 15 ianuarie va fi dezvoltată a doua parte a modulului de programare care este destinat tuturor persoanelor din etapa a doua de vaccinare, respectiv cele cu vârsta peste 65 de ani şi cele cu boli cronice.