Uniunea Europeană vrea vaccinare anti-COVID obligatorie. De ce nu se va întâmpla asta şi în România

Vorbind cu reporterii de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, care este medic de profesie, a spus: „Dacă mă întrebaţi pe mine care era opinia mea acum 2-3 ani, nu mi-aş fi imaginat că voi fi martoră la ceea ce vedem acum, această pandemie îngrozitoare. Avem însă vaccinurile, vaccinurile care salvează vieţi şi acestea nu sunt folosite corespunzător peste tot. Şi acest lucru ne costă... vine la pachet cu un cost uriaş la nivelul sănătăţii publice. Dacă te uiţi la cifre, în prezent avem 77% dintre adulţii UE vaccinaţi. Dacă iei în calcul întreaga populaţie UE, avem 66%. Şi asta înseamnă că o treime din populaţia Uniunii Europene nu este vaccinată împotriva COVID. Adică 150 de milioane de oameni. Este enorm. Nu oricine poate fi vaccinat, spre exemplu, copiii sau persoanele cu condiţii medicale speciale. Însă majoritatea (dintre cei nevaccinaţi - n.red.) pot şi, de aceea, cred că este de înţeles şi oportun să mergem cu dezbaterea în această direcţie. (...) Cum putem încuraja şi eventual cum putem gândi măsura obligativităţii vaccinării în UE, asta trebuie să discutăm. Este nevoie de o abordare comună, dar este o discuţie pe care cred că trebuie să o avem”, a mai spus ea.

Declaraţiile Ursulei von der Leyen vin în contextul în care Austria a fost prima ţară UE care a decis să introducă obligativitatea vaccinării anti-COVID începând cu februarie 2022, sub sancţiunea unei amenzi de peste 7.000 de euro pentru cei care se opun, iar Germania ia în calcul măsuri similare.

Rafila: ... Ar trebui să fim puţin mai rezervaţi

Ministrul Sănătăţii, dr. Alexandru Rafila, consideră însă că nu este cazul ca vaccinarea să fie impusă românilor, având în vedere că există, la nivelul societăţii, o „sensibilitate crescută” în ceea ce priveşte vaccinarea.





„Prefer să conving oamenii decât să îi constrâng şi cred că asta va fi până la urmă şi poziţia Guvernului României în ceea ce priveşte politica de vaccinare”, a afirmat Alexandru Rafila. „Este adevărat, singurul lucru pe care putem să-l facem în momentul de faţă este să obţinem o imunizare cât mai mare a populaţiei prin vaccinare, decât să obţinem imunizarea prin boală. (...) În ceea ce priveşte propunerea de discuţie pe care a făcut-o şefa Comisiei Europene, eu aici sunt puţin mai... ar trebui să fim puţin mai rezervaţi, pentru că vaccinarea trebuie să fie un act voluntar – tot timpul, toată lumea a spus acest lucru – şi atunci e greu să vii într-o astfel de situaţie şi să spui că, de fapt, nu e voluntară şi devine obligatorie. Mai mult, noi ar trebui să convingem oamenii de utilitatea vaccinării oferindu-le absolut toate informaţiile pe care ei le solicită sau de care au nevoie ca să ia o decizie în cunoştinţă de cauză. Şi nu am văzut, cu toate că există discuţii în fiecare stat membru al Uniunii Europene, nu am văzut până acum o decizie clară într-un stat privitoare la vaccinarea obligatorie”, a precizat Alexandru Rafila.

Ciolacu: Nu am solzi, coadă sau degete mai lungi

La rândul lui, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 nu trebuie impusă. „Exclus ca eu vreodată să susţin vaccinarea obligatorie. (...) Urmăriţi aşa, din activitatea politică, când am spus ceva şi am încălcat acel lucru. Preşedinta Comisiei (Europene - n.r.) are dreptul la opinie. Eu am trăit sub comunism. Toate lucrurile se impuneau. Cred, în continuare şi cu convingere, că nu trebuie impusă vaccinarea obligatorie. Este dreptul fiecăruia să decidă”, a declarat Ciolacu.

El a spus că este vaccinat anti-COVID-19 cu trei doze şi a pledat pentru restricţii pentru cei nevaccinaţi. „Eu m-am vaccinat de trei ori. Mă uit în fiecare seară să văd dacă am solzi, coadă sau degete mai lungi. Nu, nu s-a întâmplat. Sunt la fel de sănătos. Cu adevărat cel care nu se vaccinează trebuie să respecte şi dreptul meu la viaţă. El va avea mai multe lucruri de respectat decât mine, care m-am vaccinat”, a adăugat Ciolacu.

Dezbaterea se face dintr-un unghi greşit

Pe de altă parte, profesorul Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecţioase şi Tropicale, subliniază că o astfel de măsură de introducere a obligativităţii vaccinării este una benefică, dar care se va dezbate dintr-un unghi de vedere greşit. „Suntem în UE şi dacă se decide ceva ar fi bine să ne conformăm. Vorbim de o măsură medicală care protejează viaţa. Din păcate, cred că această măsură care este, repet, una medicală se va dezbate, total greşit, în plan politic şi social.

În loc să se adopte un plan de campanie de informare pentru ca populaţia să accepte vaccinarea, cei care sunt responsabili de problemă vor dezbate dintr-un unghi politic şi nu facem nimic. Cetăţenii ar trebui convinşi că numai prin vaccinare se salvează vieţi şi, nu puţin lucru, se aduce viaţa mai aproape de normalitate din punct de vedere social şi economic. În plus, ne-am vaccinat vreo două miliarde şi nu s-a înregistrat vreo tragedie”, a precizat Emanoil Ceauşu.

Problema este proporţia celor nevaccinaţi

Sociologul Mircea Kivu consideră că măsura nu este aplicabilă în ţări precum România. „După discuţiile care se poartă la Bruxelles, cel mai probabil, se va adopta un model european de introducere a acestei obligativităţi de vaccinare. Problema este proporţia celor care vor fi obligaţi să se imunizeze în fiecare ţară în parte. Într-un stat în care avem 80 la sută dintre ceţăţeni vaccinaţi, proporţia celor care vor fi obligaţi este una, să zicem, rezonabilă. Dar la noi sau în Bulgaria, dar şi în alte ţări problema este mai delicată.

Ce parlament poate impune o lege care este dezaprobată de o majoritate? Nu prea stă în picioare această variantă. Nici măcar introducerea certificatului verde la job, care ar fi mai uşor aplicabilă, nu este lipsită de riscuri, dar din alte motive. România are deja o problemă cu forţa de muncă şi o astfel de măsură i-ar face pe mulţi să se lase de slujbă. Nu pe toţi cei care sunt în cauză, pentru că unii vor strânge din dinţi şi se vor vaccina, dar suficienţi cât să se sesizeze destul de bine în piaţă”, a precizat Mircea Kivu.