Un tânăr din Olt, care a călătorit cu italianul infectat cu coronavirus, a umblat timp de două zile prin Bucureşti

Marinela Madan, medic epidemiolog la DSP Olt a declarat că abia joi a aflat că tânărul se afla pe lista celor 22 de pasageri care ar fi trebuit să fie în carantină, atunci când un jurnalist a anunţat la televiziune că bărbatul poate fi o "persoană cu risc", relatează Mediafax.

Conform declaraţiilor făcute de medicul epidemiolog, tânărul a fost căutat abia joi după amiază, atunci când autorităţile au aflat că a fost cazat în Bucureşti, timp de două zile.

"Am ajuns la domiciliu. Prin bunăvoinţa unor vecini am obţinut un număr de România şi l-am contactat pe domnul. Aşa am aflat că el este din 25 februarie în Bucureşti. Noi ne pregătiserăm cu izoletă, să-i recoltăm probe, să-l ducem în zona de carantină şi am constatat că nu a revenit pe raza judeţului", a declarat Marinela Madan.

Cei 44 de pasageri care au călătorit în acelaşi avion cu italianul infectat cu coronavirus şi care au stat în apropierea acestuia au fost identificaţi de autorităţi încă de pe data de 25 februarie. Conform directorului DSP Dolj, în această situaţie, pasagerul care s-a plimbat prin Bucureşti timp de două zile fără să fie testat, ar fi scăpat dintr-o "eroare de transmitere".