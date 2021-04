SUA: Persoanele vaccinate nu se îmbolnăvesc şi nu transmit virusul. Medicul Adrian Marinescu: „Cam două luni o să fie grele de-acum”

Noile date care vin de la Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite arată că persoanele vaccinate nu se îmbolnăvesc şi nu transmit virusul. Cu toate acestea, specialiştii spun că este nevoie, pe mai departe, să păstrăm măsuri de prevenţie până când va fi imunizată 70% din populaţie.

„Pandemia nu se închide precum o uşă, dar vrem să o închidem într-un timp rezonabil, pas cu pas. Şi atunci, am nevoie să mă vaccinez şi am nevoie de măsurile de prevenţie pentru ca virusul să dispară uşor-uşor din circulaţie. Este ceea ce-mi trebuie ca să pot să rezolv pandemia într-un interval de timp - n-o să-l precizăm de-acum, că e greu de spus, dar după părerea mea, pandemia se va închide transformând-o în focare de regiune sau în focare izolate şi lucrul acesta va însemna o perioadă mai lungă de timp”, a arătat, miercuri seara,