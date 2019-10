Sondaj. De ce au ajuns copiii să fie jenaţi de postările părinţilor de pe Facebook

Patru din zece adolescenţi se declară îngrijoraţi cu privire la informaţiile despre ei pe care proprii părinţi le publică pe reţelele de socializare. Potrivit unei cercetări realizate de Microsoft, la care au aprticipat 12.500 de adolescenţi din 25 de ţări, 42% dintre aceştia susţin că au o problemă cu ceea ce părinţii lor postează despre ei pe reţelele de socializare. Din acest total, 11% au descris această situaţia ca fiind o problemă serioasă, iar alţi 17% au susţinut că aceasta nu este o problemă serioasă. Mai puţin de o treime dintre adolescenţi au spus că nu au o problemă cu acest fapt. Experţii Microsoft subliniază că aceste cifre trebuie privite în contextul în care două treimi (66%) dintre adolescenţi au spus că au fost victime, cel puţin o dată, a unei experienţe virtuale negative. Acelaşi procent a spus că se tem că acest lucru se va repeta. În fapt, într-un sondaj publicat de UNICEF luna trecută, 1 din 3 tineri mărturisea că a fost hărţuit pe internet.

Părinţii trebuie să le respecte intimitatea copiilor

În astfel de situaţii, psihologii susţin că părinţii trebuie să înveţe să respecte intimitatea copiilor şi să permită existenţa acestui spaţiu unde adolescentul îşi poate manifesta, liber pentru prima oară de controlul părintesc, propria personalitate.

„Insistenţa părinţilor de a da like sau de a comenta pur şi simplu, reprezintă de multe ori o invadare a intimităţii adolescenţilor. Cred că este genul de intervenţie care ar trebui să fie limitată şi făcută cu mare atenţie. Este ca şi cum un părinte i-ar citi jurnalul intim copilului său. Adolescentul are prieteni de vârsta lui, cu aceleaşi preocupări, cu aceleaşi nedumeriri, şi este deranjat de intervenţia unui adult, chiar şi atunci când aceasta pare cool. Este un punct unde părinţii ar trebui să-şi respecte copiii şi mai ales viaţa de adolescent. Trebuie să înţeleagă că aceştia sunt la momentul în care încep să aibă relaţii în afara familiei, şi că chiar şi posibilitatea prezenţei unui adult poate conduce la o cenzură în rândul adolescenţilor. Preocupările şi aspectele vieţii online nu trebuie ignorate de părinţi, ci abordate în mod diplomat în viaţa reală. Părintele trebuie să-i ştie vulnerabilităţile, problemele cu care se confruntă copilul, însă trebuie să-i dea independenţa să-şi afirme propria personalitate în grupul său de prieteni. Oricât de surprinzător ar suna, dar există subiecte specifice vâstei, delicate pentru adolescent, la care părinţii nu ar trebui să ia parte, iar a încerca să le urmărim, asemenea unui detectiv, activitatea online nu va face decât să le răpească acestă intimitate de care au nevoie. Afectiv, adolescentul este încă la limita copilăriei, şi are nevoie de propriul spaţiu pentru a-şi forma personalitatea”, este de părere psihologul Keren Rosner.