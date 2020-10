Secţiile ATI, la limită. Mai sunt 300 de locuri libere pentru bolnavii în stare gravă

Spitalele din România au, în total, 1.048 de paturi de Terapie Intensivă alocate tratării pacienţilor bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulţi şi 67 pentru copii, arată un document intern al Ministerului Sănătăţii, obţinut şi publicat săptămâna trecută de HotNews.ro.

Potrivit lui Nelu Tătaru, 766 de cazuri cazuri sunt în terapie intensivă, din care 245 sunt pe ventilaţie mecanică invazivă. Ceilaţi sunt în diferite grade de insuficienţă respiratorie cu diverse proceduri de oxigenoterapie.

„După cum ştiţi avem 4.848 de cazuri noi, dar avem şi 37.000 de teste lucrate. Nu rămâne decât să respectăm acele precauţii pe care le avem (n.r.- de respectat) şi să ne gândim că, totuşi, la personalul medical care trebuie să gestioneze un număr aşa mare de cazuri. Nu se impune acest lucru(n.r. – o închidere totală), noi adaptăm restricţiile şi măsurile la nivelul local,fiecare comitet judeţean pentru situaţii de urgenţă îşi adaptează (n.r.- hotărârile) după indicele care îl primeşte”, a declarat Nelu Tătaru.

Suplimentări de locuri din spitalele non-COVID

Ministrul spune că a cerut ca 10% din numărul de paturile din spitalele-suport COVID să fie pregătite.

„Aceste cazuri sunt uşoare, medii, severe sau critice. Fiecare caz trebuie tratat ca atare, fiecare este evaluat după o anchetă epidemiologică. Cele care aglomerează primirile de urgenţă sau terapiile intensive sunt cele care, într-adevăr, forţează sistemul medical. Rămâne aceeaşi logică: Această pandemie nu se tranşază în spitale, această pandemie se tranşază în pre-spital. Noi, ca sistem medical, ne extindem, ne adaptăm, dar în acelaşi timp avem acelaşi personal şi primim toţi bolnavii. Dar haideţi să respectăm aceste reguli, să nu avem aceeaşi transmitere, să nu avem cazuri şi atunci poate vom trata şi noi, în linişte, un număr mai mic de pacienţi şi vom putea odihni şi sistemul sanitar”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru a dat asigurări că bolnavii non-COVID nu vor fi afectaţi de aceste măsuri, astfel că vor putea fi intrenaţi fără probleme în spitale.

„Acele suplimentări despre care am vorbit le-am făcut în spitalele-suport COVID. Nu le-am făcut în spitalele non-COVID. În spitalele non-COVID am lăsat acea rezervă de 10% din paturi, care să fie în pregătire, dar care nu sunt ocupate în acest moment, după cum şi acea solicitare pe care am făcut-o ca 15% din paturi pentru patologie medie. Dar, la fel, nu sunt ocupate”, a mai spus Nelu Tătaru.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat miercuri 4.848 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2 - cel mai mare bilanţ zilnic de la declanşarea pandemiei - numărul total al îmbolnăvirilor ajungând astfel la 1191.102. În ultimele 24 de ore a fost prelucrate 37.025 de teste.

De asemenea, s-au înregistrat şi 69 de decese, bilanţul fiind de 6.065. În prezent, 766 de persoane sunt internate la Terapie Intensivă.

Bucureştiul, care a trecut duminică de pragul de 3 în ceea ce priveşte incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, înregistrează o creştere a acestui indicator, la 3.25.