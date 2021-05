Se poate reveni la normalitate de la începutul lunii august?

Ministrul Sănătăţii are în plan luarea mai multor măsuri de relaxare socială, printre care chiar revenirea la munca de birou, cu condiţia ca toate persoanele din acea companie să fie vaccinate. "Noi am oferit companiilor în România centre de vaccinare, în companii se poate face acest lucru, informează news.ro. În acelaşi timp, va fi încă o propunere pe masa comitetului interministerial pe care am făcut-o ca în birouri, în companii, dacă toate persoanele sunt vaccinate să nu se mai poarte mască, de exemplu".

Mai multe persoane vaccinate, mai multă libertate...

"Am avut o discuţie pe această temă cu premierul Cîţu chiar astăzi şi am convenit că, pe măsură ce înaintăm cu campania de vaccinare, persoanelor care sunt vaccinate să începem să le permitem mai multă libertate şi să revină cât mai repede la viaţa dinainte de pandemie. Una dintre aceste idei a fost tocmai această permisiune pentru cei care lucrează în birouri, dacă sunt toţi vaccinaţi dintr-un anumit spaţiu închis, să poată să nu poarte mască. Evident că înainte de a da liber la astfel de prevederi va trebui să verificăm cu Institutul Naţional de Sănătate Publică şi cu specialiştii pe care îi avem în sănătate publică", a explicat Ioana Mihăilă, miercuri seară, la TVR.

Fără mască în spaţiile publice deschise, de la 1 august

Referitor la renunţarea la mască de la 1 august, ministrul Sănătăţii a precizat că depinde unde se renunţă la mască.

"Încurajez şi eu renunţarea la mască în anumite condiţii, în afara spaţiilor închise, în locurile care nu sunt aglomerate şi pentru aceste zone termenul de 1 august cred că este unul fezabil", a declarat Ioana Mihăilă.