Salvaţi Copiii donează Spitalului Universitar  de Urgenţă din Capitală un ventilator neonatal de ultimă generaţie în valoare de 35.000 de Euro

În maternităţile de gradul III, dotate cu aparatură medicală esenţială salvării copiilor prematuri sau cu patologii severe, ajung prin transfer nou-născuţi şi de la alte spitale, precum şi gravide cu patologii complexe asociate sarcinii. Este cazul Maternităţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, căreia Salvaţi Copiii i-a donat un ventilator neonatal de ultimă generaţie, în valoare de 35.000 de Euro, din fonduri colectate la Semimaratonul Bucureşti.

Este cea de-a doua dotare pe care organizaţia o face Secţiei de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde anul trecut au ajuns două incubatoare în valoare de 33.200 de Euro. În anul 2019, Salvaţi Copiii România donează maternităţilor din Regiunea Bucureşti – Ilfov aparatură medicală în valoare totală de 236.443 de Euro.

„Dotarea maternităţilor din România reprezintă o prioritate naţională şi ar trebui definită ca atare în orice program de guvernare. De aparatura medicală depind atât supravieţuirea copiilor născuţi prematur, cât şi calitatea unui act medical pentru care medicii au nevoie de sprijinul nostru. O viaţă nu se poate salva cu mâinile goale, atunci când e vorba despre un prematur de nici 1.000 de grame, care trebuie ajutat să respire, să îşi dezvolte organele, înainte de a putea rezista în mediul extern”, a spus preşedintele executiv al Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu.

La Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti s-au născut, în 2018, 2.782 de copii, dintre care 436 au fost naşteri premature. În primele luni din 2019, aici au venit pe lume 1.140 de copii, 168 fiind naşteri înainte de termen.

Pentru că intervenţia în cazuri severe presupune aparatură medicală adecvată, Secţia de Neonatologie a spitalului a primit, prin transfer de la alte spitale, alţi 22 de nou-născuţi în 2018.

„Îngrijirea prematurilor foarte mici necesită multe resurse, utilizând tehnologie medicală avansată şi medicamente costisitoare, dar viaţa micilor pacienţi este nepreţuită. Aparatul pe care l-am primit face parte din ultima generaţie de ventilatoare neonatale, acesta realizează o ventilaţie sincronizată, blândă, raportată la nevoile pacientului, adică poate susţine efortul respirator al bebeluşilor, atunci când este nevoie. Acest lucru este extrem de important pentru că reduce nevoia de sedare şi de medicaţie administrată copilului. Nou-născutul nu se mai luptă cu ventilatorul, ci este ajutat atunci când are nevoie, ceea ce scurtează durata de ventilaţie şi durata de spitalizare şi dă copilului foarte mult confort. Aparatul mai are funcţie de ventilaţie noninvazivă, permite administrarea de aerosoli şi permite monitorizarea unor parametri ai bebeluşului, înlocuind mijloacele tradiţionale de detectare prin puncţii arteriale sau venoase. Aceste inovaţii scutesc copilul de durere, de stres şi de alte complicaţii”, a declarat şeful Secţiei de Neonatologie, medicul Adriana Dan.

Copiii născuţi prematur ne dau o lecţie de viaţă

Ambasadorul campaniei Salvaţi Copiii pentru reducerea mortalităţii infantile, Amalia Năstase, a vorbit despre momentul în care s-a implicat în acest program şi despre motivul care a determinat-o să ajute copiii născuţi prematur.

„În programul pentru sprijinirea copiilor născuţi prematur m-am implicat acum şapte ani jumate. Nu ştiam cum arată un copil născut înainte de termen. Am văzut atunci forţa de supravieţuire pe care o are un bebeluş de 500 de grame. Pentru mine a fost cea mai importantă lecţie de viaţă pe care am primit-o în tot aceşti ani. Aceşti copii îmi dau putere şi speranţă, dacă ei pot, şi noi putem orice. Ei, atât de mici şi firavi, reuşesc să tragă acea gură de aer şi să nu abandoneze. Ceea ce nu vezi la adulţi, care renunţă, de multe ori, mult prea uşor. La ei este instinctul pur de supravieţuire şi vezi în ei esenţa vieţii, de fapt. Nu poţi decât să înveţi de la ei”, a mărturisit Amalia Năstase.

Ministerul Sănătăţii va achiziţiona 1.117 incubatoare până la sfârşitul anului

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Tiberius Brădăţan a declarat că licitaţia pentru un număr maxim de 1.117 incubatoare este în curs de finalizare.

„Licitaţia pentru incubatoare e în curs de finalizare. Este vorba despre un număr maxim de 1.117 incubatoare alocate pe şapte loturi, diferite tipuri de incubatoare, diferite funcţiuni. (...) Practic acoperim tot spectrul de incubatoare necesare. În momentul de faţă suntem în faza în care vineri, în data de 5, au fost deschise solicitările de clarificare de către comisie şi practic în acest moment putem să spunem că avem pe aceste 7 loturi de incubatoare 11 ofertanţi şi 35 de oferte", a spus Brădăţan, la conferinţa de presă prilejuită de dotarea Secţiei de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti cu un ventilator de ultimă generaţie donat de Salvaţi Copiii.

Secretarul de stat a explicat că un element de întârziere l-a constituit şi faptul că această procedură de achiziţie, fiind vorba de bani foarte mulţi, a fost supusă controlului Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi că, de altfel, fiecare pas din licitaţie a fost monitorizat de aceasta.

„La final s-a primit aviz conform necondiţionat, practic nu a fost constatată niciun fel de abatere sau deficienţă în ce s-a desfăşurat până acum în această procedură de licitaţie şi ne aşteptăm ca în foarte scurt timp să fie semnat acordul cadru care va fi apoi repartizat către unităţile care desfăşoară această procedură de achiziţie, către spitale, care vor putea, în baza acordului, să îşi achiziţioneze ceea ce şi-au propus, urmând ca finanţarea să fie asigurată de Ministerul Sănătăţii. Suma maximă prevăzută este de 128.754.036 lei. Banii sunt, finanţarea există", a mai precizat oficialul.

Întrebat de jurnalişti când vor ajunge aceste incubatoare în spitale, el a estimat că până la finalul anului.

„Acordul cadru, cel care va permite achiziţia acestor incubatoare, va fi semnat într-o perioadă foarte scurtă de timp (...), hai să spunem până la sfârşitul anului. De ce vă spun acest lucru? Din momentul în care spitalele care au aceste nevoi vor primi acordurile cadru, din acel moment ele pot purcede la achiziţie şi va depinde doar de posibilitatea câştigătorilor licitaţiei de a furniza echipamentele. (...) Sunt 11 ofertanţi pe cele 7 loturi, unii dintre ei având oferte pe mai multe loturi. (...) Până la sfârşitul anului ne-am dori ca primele incubatoare să ajungă", a spus Brădăţan.

În ultimii opt ani, Salvaţi Copiii Romania a investit aproximativ cinci milioane de euro în dotarea a 96 de maternităţi si secţii de nou-născuţi din toate judeţele tării, cu peste 630 de echipamente medicale, care au ajutat la supravieţuirea a peste 72.000 de copii.

