Cu toate astea, poveştile pot fi oarecum legate pentru că arată cum a evoluat un anume mediu social, din ce în ce mai mult dominat de violenţă, de nepăsarea faţă de valoarea vieţii umane şi de un egocentrism maladiv favorizat de noile mode de pe reţelele sociale.

Povestea noii tragedii este simplă, aproape lineară.

O adolescentă este foarte tare supărată pe fostul său iubit (Tyler Flach, 18 ani, foto din timpul atacului),

căruia ţine să-i dea o lecţie de viaţă şi, ca atare, decide să-l umilească. Cât mai public posibil pentru ca toţi prietenii să nu poată rata mesajul. Drept pentru care, în seara zilei de duminică dinaintea tragediei, îi cere lui Khanseen Morris, 16 ani, viitoare victimă, s-o ducă acasă, gest cu semnificaţii absolut clare în lumea adolescenţilor din micuţul oraş provincial Oceanside (Nassau).

Stratagema are efect şi, ca urmare, fostul prieten al tinerei începe să-i transmită lui Morris SMS-uri de ameninţare, cu toate că băiatul încearcă să-i explice situaţia, spunându-i că între el şi fată nu era nimic, dar că, dacă va fi atacat se va apăra, detalii povestite de sora băiatului cu ocazia procesului deschis la Curtea federală a districtului Hempstead (New York).

Din relatarea detectivului Fitzpatrick, chemat să depună mărturie în sala de judecată, aflăm că “pe 18 septembrie, la ora 15.45, la ieşirea de la cursuri, liceenii de la Oceanside se despart pe grupuri pentru a merge la o pizzerie şi apoi să se reîntâlnească, cum făceau de obicei, în parcarea unui supermarket. În acel moment se apopie o maşină din care coboară şase sau şapte băieţi care au atacat victima şi pe câţiva dintre prietenii săi”.

În altercaţia ce urmează, Morris este înjunghiat mortal. Victima şi atacatorii săi erau înconjuraţi de un grup de cel puţin 50 de liceeni (70, după unele relatări), colegii lui Morris, care, în loc să intervină, s-au grăbit să scoată telefoanele mobile şi să filmeze scena pentru a fi siguri că vor avea să transmită ceva “valoros, intersant” pe reţelele sociale. Un mesaj cu adevărat “cool” care să-i evidenţieze şi să-i scoată din anonimat.

A 16-year-old was fatally stabbed in a fight where at least 50 other teens were present. No one helped him, but many took Snapchat videos of it.



"If they would've put their phones down, Khaseen would've probably made it," his sister said. https://t.co/fntnqhgU8b