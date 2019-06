REPORTAJ VIDEO „Cuibul“ copiilor abandonaţi. Un tânăr bolnav de cancer construieşte o casă pentru 16 orfani, pe care să-i crească alături de familia sa

Alex Tache (32 de ani) poate părea un om cu puteri supranaturale, însă cele mai mari puteri ale lui sunt bunătatea, optimismul şi curajul. Dăcă îi cunoşti povestea şi apoi îi asculţi planurile de viitor, începi să te simţi mic şi ruşinat în faţa forţei sale interioare cu care împinge lucrurile înainte. Nici cele 10 operaţii, nici pierderea piciorului şi nici faptul că se luptă chiar şi în prezent cu cancerul nu au putut să-i fure de pe chip zâmbetul copilăros.

Această putere miraculoasă şi-o trage din faptele bune pe care le face adesea prin Fundaţia Alex Tache, pe care a înfiinţat-o în 2016. Îşi aminteşte cum viaţa i-a fost salvată de oameni buni care au pus mână de la mână pentru prima sa operaţie şi vrea să ducă la rândul lui acest bine mai departe. Ceea ce l-a făcut să-şi îndrepte atenţia către copiii abandonaţi a fost faptul că, în lungile sale perioade petrecute în spital, a avut ocazia să întâlnească mulţi copii bolnavi, însă nu toţi aveau norocul de a avea familiile aproape.

„De câţiva ani a început să fie tot mai mediatizată viaţa copiilor din centrele de plasament şi ce e mai trist e că ne amintim de aceşti copii doar în preajma sărbătorilor, însă ei au nevoie de noi tot timpul. De aceea îmi doresc să construiesc această casă de tip familial pentru ei“, spune Alex.

„Cuibul“ copiilor din Vâlcea

Casa NEST se construieşte în satul Bratia din Vale din comuna Galicea, judeţul Vâlcea, pe un deal cu frumoasă privelişte spre Olt, în apropierea casei părinteşti a lui Alex.

Casa NEST (trad. - cuib) este acel loc pe care 16 copii preluaţi din spitalele şi centrele de plasament din judeţul Vâlcea îl vor putea numi „acasă“. Va fi căminul cald de care au nevoie să crească armonios, formând o mare familie alături de Alex, de soţia sa Andreea, de băieţelul lor Adam, în vârstă de aproape 2 ani, dar şi de părinţii lui Alex. Este proiectul în care toată familia Tache investeşte multă dragoste, speranţă şi mult efort.

„Indiferent de provocările pe care le vom avea, copiii aceştia or să fie nişte copii integraţi în societate, nişte copii care or să primească totul din partea noastră, nu numai din punct de vedere material. O să primească ce e cel mai important - iubirea noastră“, spune Andreea Tache.

Alex şi Andreea Tache, împreună cu fiul lor Adam (2 ani)

Alex a plecat la drum cu gândul că vrea să ia sub aripa sa cât mai multe suflete, dar s-a oprit la 16, numărul maxim de copii pe care îi poate prelua legal prin DGASP Vâlcea, forma juridică de preluare a acestora fiind plasamentul. Încă nu ştie cine vor fi beneficiarii, dorind mai întâi să se asigure că poate duce la capăt construirea casei pentru a nu da speranţe deşarte unor copii, dar spune că în procesul de selecţie nu vor exista criterii de sex, etnie sau provenienţă.

Costul construcţiei se ridică undeva la 500.000 de euro. Dacă lucrurile vor decurge conform planului şi fundaţia reuşeşte să strângă suma necesară din donaţii, familia Tache se aşteaptă ca în vara anului viitor să înceapă demersurile pentru primirea copiilor în Casa NEST.

Despre viitor, Alex Tache vorbeşte întotdeauna cu încredere şi nu se teme să-şi facă planuri mari. Vrea ca cei mici să beneficieze la Casa NEST de ateliere de creaţie, tabere, programe de schimb de experienţă şi un spaţiu larg de joacă şi relaxare. Visează să le ofere copiilor o educaţie exemplară şi să îi susţină şi după 18 ani, spre deosebire de centrele de plasament, unde la vârsta majoratului copii sunt lăsaţi în voia sorţii.

În ciuda problemelor de sănătate, susţine că proiectul va continua cu sau fără el, pentru că este „propriul testament“, ceea ce doreşte să rămână în urma lui.

Casa NEST, proiectată de arhitecţii de la „Visuri la cheie“

Proiectul NEST se bucură de susţinerea echipei „Visuri la cheie“, care a avut ocazia să-l întâlnească pe Alex Tache chiar prin intermediul emisiunii de la PRO TV, în 2017, datorită iniţiativei sale de a ajuta o familie din Vâlcea. El a fost cel care a scris emisiunii despre cazul familiei Marinoiu, care şi-a vândut locuinţa şi toate bunurile de valoare şi s-a mutat la ţară, într-o casă bătrânească aflată într-o stare precară, în încercarea de a salva viaţa lui Flavius, fiul în vârstă de 18 ani, care suferă de aceeaşi boală ca Alex, având şi el un picior amputat.

Aportul lui Alex nu s-a oprit însă doar în a aduce cazul la emisiune, ci s-a implicat activ la construcţia casei, punând la dispoziţie resursele fundaţiei sale – a adunat voluntari, a ajutat la utilarea casei în funcţie de nevoile speciale ale adolescentului, tatăl său a făcut instalaţia electrică a locuinţei, iar mama lui a gătit pentru meşterii de pe şantier.

Aşa au aflat Alina Vîlcu, Omid Ghannadi şi Adela Pârvu despre visul lui Alex Tache şi au decis să-i dea şi ei o mână de ajutor. Alina Vîlcu, împreună cu colegul ei, Radu Dumencu, s-au ocupat proiectul tehnic al Casei NEST.

„De multe ori, oamenii nu apucă să ajute pentru că cred că ajutorul lor este prea mic. Dar ce trebuie să înţeleagă oamenii este că acel lucru mic cu încă un lucru mic şi încă o încurajare pentru alţi prieteni din jurul lor se poate transforma şi sigur se transformă, prin mâinile unor asemenea oameni, în ceva mare“, spune arhitectul Omid Ghannadi.

Alex Tache, alături de Flavius, tânărul a cărui casă a fost reconstruită de echipa „Visuri la cheie“

12 ani în lupta cu cancerul

Alex Tache avea doar 20 de ani în 2007, când a ajuns la spitalul din Vâlcea cu piciorul umflat şi dureri teribile. Medicii l-au trimis la Bucureşti, unde a fost imediat operat, iar în urma biopsiei a primit diagnosticul care a dat o altă turnură vieţii sale: osteosarcom parosteal al femurului stâng. A început chimioterapia la Institutul Oncologic Bucureşti, însă la doar o lună de la operaţie, tumora crescuse din nou mai mare decât fusese cea iniţială. Atunci i s-a propus amputarea piciorului, însă a refuzat şi a căutat alte modalităţi de a se trata. A ajuns la un institut din Bologna, Italia, unde i-a fost pusă o proteză de interior, fiindu-i tăiate jumătate din femur şi jumătate din tibie, şi a continuat acolo cu chimioterapia pentru un an. În 2010, însă, i-au fost din nou descoperite metastaze locale, dar şi metastaze pulmonare, fiind încă o dată operat, aceeaşi poveste repetându-se şi în 2012.

În ianuarie 2014, după 6 operaţii locale, i s-a spus că piciorul nu mai poate fi salvat, însă şi de data aceasta a refuzat amputaţia, deşi i s-a spus că în felul acesta i-ar mai rămâne doar un an de trăit. În ciuda încăpăţânării sale, boala a fost agresivă şi la fix un an a fost nevoit să ia decizia de a renunţa la membrul stâng. Problemele nu s-au terminat nici aici, însă, căci la un an distanţă avea din nou metastaze pulmonare şi recidive în piciorul drept, pe care le-a operat.

După toată această luptă, în prezent, Alex Tache se confruntă din nou cu metastaze pulmonare şi merge constant în Italia pentru tratament. A făcut în total 6 operaţii la picior, 4 la plămâni, plus amputaţia, iar după aceşti 11 ani de luptă permanentă, găseşte încă puterea de a zâmbi şi e mai determinat ca niciodată să facă lucruri măreţe.

El crede cu tărie că doar ajutându-ne unii pe ceilalţi în comunităţile din care facem parte mai putem prospera împreună ca societate. E încrezător că într-o zi o să doboare boala şi vrea să le transmită şi copiilor pe care vrea să-i ia în grijă optimismul şi dorinţa lui de a învinge.

Şi voi puteţi sprijini construirea Casei NEST, donând lunar 2 euro prin SMS cu textul „NEST“ la 8844. Pentru alte modalităţi de donaţie sau voluntariat accesaţi site-ul fundatiaalextache.ro.

Totodată, dacă încă nu aţi redirecţionat cei 2% din impozitul pe venit, o mai puteţi face până la data de 31 iulie 2019, descărcând formularul 230 de pe site-ul Fundaţiei Alex Tache.

