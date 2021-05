REPORTAJ Sanctuarul urşilor liberi. Povestea rezervaţiei de la Zărneşti şi a urşilor eliberaţi din captivitate VIDEO

Într-o pădure de stejari de la Zărneşti, judeţul Braşov, pe o suprafaţă de 69 de hectare, se află Sanctuarul Libearty, cel mai mare sanctuar de urşi bruni din lume. Este, totodată, considerat şi „cel mai etic“ sanctuar de animale din lume.

Povestea sanctuarului este una tristă şi începe în anii 2000, când Cristina Lapis, preşedinta Asociaţiei „Milioane de prieteni“, creată în urmă cu 25 de ani pentru câinii fără stăpân, a fost contactată de Societatea Mondială pentru Protecţia Animalelor în urma unor reclamaţii legate de nişte urşi ţinuţi în cuşti pe lângă Braşov.



„Când am ajuns acolo, am găsit trei urşi închişi în nişte cuşti nenorocite, nemâncaţi şi uzi tot timpul – le dădeau apă cu furtunul şi ei încercau să prindă cât de puţină. Cei de la pensiune le aruncau sticle de bere înăuntru, iar ei călcau pe ele şi aveau labele pline de sânge. Am căzut în genunchi în faţa cuştilor şi am zis că trebuie să fac ceva“, a povestit Cristina Lapis.

Apoi, a cunoscut-o pe Maya, o ursoaică de şase ani, ţinută în cuşcă la Pensiunea „Un băiat şi o fată“ de lângă Castelul Bran. Maya a preferat să moară decât să mai trăiască în captivitate, aşa că şi-a mâncat labele şi a murit în braţele doamnei Lapis, în ciudat tuturor eforturilor de a o salva. Atunci, Cristina Lapis a jurat că va face tot posibilul ca nici un urs să nu mai treacă prin aceste chinuri şi, în memoria Mayei, a înfiinţat în 2005 Sanctuarul Libearty.

În cei aproape 16 ani de când există rezervaţia, au fost salvaţi peste 110 urşi, care trăiesc acum în armonie, liniştiţi şi fericiţi, în mediul lor natural. Poveştile lor le aflaţi în reportajul următor:

Ce facem cu urşii României?

De la împuşcarea ursului Arthur, problema urşilor din România a revenit în atenţia publică. Este o problemă care, de câţiva ani, a început să devină arzătoare, din cauza numeroaselor cazurilor în care urşii pătrund în gospodăriile oamenilor din zonele montane, producând pagube sau victime umane.

România are cea mai mare populaţie de urşii bruni, o specie protejată de legile naţionale şi europene. Dar în loc să fie un motiv de mândrie pentru ţara noastră, acest fapt este tratat de autorităţi şi de o bună parte a populaţiei ca o ameninţare ce trebuie rezolvată prin reducerea numărului de urşi. Cum? Prin derogări de la Ministerul Mediului pentru împuşcarea urşilor-problemă. În plus, politicienii vorbesc din nou despre revenirea la cotele de vânătoare.