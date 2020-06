Relaxarea de la 1 iulie s-a „gripat“. Zonele în care Guvernul vrea să întărească controalele

Medicii au decis ieri ca, în contextul numărului mare de îmbolnăviri din ultimele două săptămâni, de la 1 iulie să nu fie introduse noi măsuri de relaxare. Printre altele, acest lucru înseamnă că restaurantele vor rămâne închise în continuare. Aseară era programată o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU), condusă de premierul Ludovic Orban. „Evoluţia în ultimele 10 zile e o evoluţie care ne face să fim foarte precauţi în măsuri ulterioare de relaxare. Planul de relaxare pe care l-am pus la punct este un plan de relaxare în etape, din 15 în 15 zile, şi e necesară o evaluare pentru a vedea cum s-au desfăşurat lucrurile”, a declarat premierul.

„S-a evaluat tot ce au însemnat cele două săptămâni, în care au crescut cazurile noi, cazurile în ATI, decesele. Recomandările sunt de a amâna noile măsuri de relaxare pentru 1 iulie. La nivelul grupului tehnico-ştiinfic s-a decis să amânăm a patra etapă a măsurilor de relaxare”, a declarat luni şi ministrul Nelu Tătaru.

De altfel, specialiştii epidemiologi sunt de părere că evoluţia negativă a pandemiei în ţara noastră nu permite introducerea unor noi măsuri de relaxare, în contextul în care deja există un număr mare de astfel de măsuri în vigoare. „Acum, la finalul lunii, se poate spune că vedem efectele maxime ale celei de-a treia etape de relaxare, şi este clar că, dat fiind numărul relativ mare de cazuri, a patra etapă de relaxare ar trebui amânată ceva timp, până când lucrurile se echilibrează. Nu văd logică următoarea etapă de relaxare de la 1 iulie, probabil că ea trebuie un pic amânată până când lucrurile se mai aşază. În acest moment cotează ca fiecare dintre noi să înţeleagă că aceste măsuri de protecţie trebuie respectate, şi se pare că unii nu înţeleg, mai mult decât înainte. Şi, în plus, autorităţile trebuie să fie extrem de atente exact la zonele vulnerabile, în special în zonele turistice unde există un risc mai ridicat şi ar trebui urmărite cu o mai mare atenţie şi cum sunt puse în practică aceste măsuri de distanţare fizică”, a declarat medicul Adrian Marinescu de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Capitală.

De altfel, în ultima săptămână au fost confirmate nu mai puţin de 2.268 de cazuri în România, după ce în săptămâna precedentă fuseseră 2.046, valori apropiate de maximele înregistrate în vârful epidemic 13-19 aprilie, când fuseseră înregistrate 2.446 de cazuri.

Autorităţile au anunţat ieri 269 de cazuri noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus, un număr puţin mai mic faţă de ziua precedentă, dar rezultat dintr-un număr de doar 4.779 de teste, cu o treime mai puţin decât în ziua precedentă. Astfel, procentul testelor pozitive înregistrat, 5,6%, este a doua cea mai mare valoare înregistrată în această lună. Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate în ţara noastră a ajuns la 26.582, dintre aceştia 18.912 de persoane, reprezentând 71%, fiind declarate vindecate. În acelaşi interval, alte 22 de persoane au pierdut lupta cu virusul. Astfel, numărul cazurilor active din ţara noastră a trecut din nou de bariera celor 6.000 de cazuri, ajungând la 6.036, un număr apropiat fiind înregistrat în data de 16 mai, şi cu mult mai ridicat faţă de minimul înregistrat la 8 iunie de 4.444 de cazuri. Din totalul cazurilor active, un număr de 210 pacienţi, 3,4%, sunt internaţi la secţiile de terapie intensivă.

Premierul Ludovic Orban a anunţat miercuri o şedinţă cu toate structurile din Guvern, în vederea amplificării controalelor pentru respectarea măsurilor de protecţie, acesta declarându-se îngrijorat de regulile impuse. „S-a văzut clar că în foarte multe locuri nu sunt respectate regulile şi există un risc crescut de transmitere. Şi pe plajă s-a intrat într-o devălmăşie şi nu s-au mai respectat regulile. Şi pe terase, poate trebuie regândite regulile. Chiar m-am îngrijorat. Am văzut imagini. Practic, nu s-a mai respectat nicio regulă”, a declarat premierul.

Şi ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a subliniat riscurile nerespectării acestor măsuri în special în zonele turistice, precum Valea Prahovei sau în staţiunile de pe litoral. „Vine populaţie din toată ţara şi se reîntoarce, făcând o transmitere comunitară în localităţile lor. Acolo se respectă cel mai puţin regulile şi atunci trebuie făcută reevaluarea ca şi controale la agenţii economici, reevaluarea la judeţele de unde au venit aceşti conaţionali. În următoarele două-trei zile vom vedea judeţele care au creşteri. Nu este intenţia noastră să ne transformăm în stat poliţienesc, relaxarea a fost însuşită, şi-a dat acordul tot ce a însemnat industrie din domeniul respectiv. Au fost de acord cu regulile, să le respecte. E o relaxare pe care ne-am asumat-o toţi”, a declarat acesta.

De altfel, o analiză statistică a numărului de decese înregistrat în acest an, comparativ cu anii 2019 şi 2018, din datele a 24 de state europene – România nu este inclusă – arată o mortalitate extrem de crescută pentru săptămânile când pandemia a explodat la nivel global. Astfel, pentru cea de-a 25 săptămână a anului, dacă anul trecut erau înregistrate 58.501 de decese, în acest an sunt înregistrate 194.745, un număr de patru ori mai mare, şi dublu faţă de anul 2018, când erau înregistrate 104.002 decese. Această evoluţie se înregistrează la toate categoriile de vârstă, mai puţin pentru cei între 0 şi 14 ani. Spre exemplu, la categoria de vârstă 75-84 de ani, cei mai vulnerabili în faţa noului virus, bilanţul total al deceselor indica anul trecut 15.288 pentru săptămâna 25, faţă de 59.487 în aceeaşi perioadă a acestui an. Aceste cifre ne spun clar că nu mor cei care „mureau oricum”, ci mor mult, mult mai mulţi oameni.