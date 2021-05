Raport al Avocatului Poporului: Numărul poliţiştilor e insuficient, unele sedii de secţii de poliţie sunt degradate, iar în mediul rural nu au utilităţi

Din acelaşi document rezultă că sediile unor secţii de poliţie sunt degradate, în altele staţiile de emisie - recepţie din dotare nu au semnal, în timp ce în cazul secţiilor din mediul rural nu există utilităţi, iar încălzirea se face cu lemne, pe care poliţiştii le primesc întregi si le sparg în spatele secţiei, unde este de altfel şi toaleta.

O situaţie specială se înregistrează la Rucăr, unde ţeava de gaz trece chiar pe lângă sediul poliţiei, care are încălzire cu lemne.

De asemenea, raportul mai notează că armamentul este vechi şi depăşit din punct de vedere tehnic, existând risc de accidentare, staţiile de emisie-recepţie nu funcţionează în toată aria de acoperire, din cauza absenţei releelor, iar vestele antiglonţ şi antiînjunghiere uneori lipsesc sau sunt insuficiente, fiind înregistrată şi o situaţie în care raportul este de o vestă la opt posturi de poliţie.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a afirmat, la prezentarea raportului, că nu sunt poliţişti suficienţi, că există probleme în instruirea lor, precizând că este nevoie de o forţă de poliţie suficientă pentru a-i apăra pe cetăţeni.

“Raportul se referă la o situaţia generală. Am constatat că nu sunt poliţişti suficienţi, clar sunt probleme în instruirea lor pentru că de fapt în funcţie de categoriile de fapte, de victime instruirea ar trebui să fie una specifică fiecărei situaţii sau categorii de situaţii şi ne referim inclusiv la problemele de echipamente pe care le au sau nu le au la dispoziţie, ştiind de exemplu că la un moment au fost făcute nişte achiziţii de revolvere şi de alte tipuri de echipamente am adresat o astfel de întrebare, am primit un răspuns destul de evaziv. Am solicitat să ni se spună dacă au fost date şi unde, inclusiv dacă poliţiştii au fost instruiţi cum să folosească aceste echipamente cu care nu mai erau obişnuiţi până atunci, am primit doar un răspuns evaziv în sensul ”Da, au fost distribuite”. Unde, când, cum şi ce tipuri de instruire au fost făcute asta nu ni s-a mai spus”, a declarat Renate Weber.