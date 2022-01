Rafila, după explozia numărului de cazuri COVID: Nu există motive de panică. Şcolile vor rămâne deschise

„Nu există, în momentul de faţă, motive de panică. Important este ca fiecare dintre noi să respectăm regulile, să încurajăm vaccinarea, mai ales în cazul categoriilor vulnerabile la risc.

De asemenea, şcolile rămân în continuare deschise. Pe baza algoritmului stabilit legat de existenţa unui focar cu trei cazuri în fiecare clasă. (...)

Îmi pare bine că, în sfârşit, Ministerul Educaţiei a reluat programul de testare în şcoli. El poate să fie un bun ajutor, dar mai trebuie lucrat, încât aceste teste să fie efectuate corect de către părinţi, să existe o bună evidenţă a copiilor.” a declarat ministrul.

Acesta a spus şi că a citit în presă, că sunt persoane care îşi trimit copiii cu simptome la şcoală şi a precizat că aceştia trebuie reţinuţi la domiciliu.

Ieri, medicul Octavian Jurma, critica deciziile autorităţilor, acuzându-le că nu au luat nicio măsură pentru protejarea copiilor în cel de-al cincilea val al pandemiei.

„Probabilitatea ca un copil care merge la şcoală în mediu urban să se infecteze este de 100% în două săptămâni după ce se depăşeşte incidenţa de 6 la mie”, susţine medicul.

„Momentul acela in care statistica devine realitate a ajuns si la noi in familie. Baiatul nostru cel mare, elev in clasa a XI-a, e pozitiv.

Guvernul a refuzat sa ne permita sa ne retragem copiii in case in fata valului de infectari, astfel incat sa faca scoala online sanatosi de acasa. Prin urmare ii trimite pandemia infectati acasa, astfel incat fac scoala online bolnavi de acasa.

Gasiti voi logica prin care "online bolnav" e mai bine decat "online sanatos", ca acestea sunt singurele optiuni in timpul unui val pandemic daca nu faci nimic pentru siguranta copiilor in scoala.” a scris medicul pe Facebook.