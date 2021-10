Psihiatru, despre circul Dianei Şoşoacă la „Marius Nasta”: Se caţără pe cadavrele pe care insistă să le filmeze. Nu are pic de umanitate

Cele mai negre predicţii ale experţilor independenţi referitoare la infectările cu SARS-CoV-2 au devenit realitate în România valului 4: ieri, un român a fost ucis de COVID la fiecare 2,5 minute. Mai exact, au fost raportate 18.863 de cazuri noi înregistrate în 24 de ore şi 561 de decese. În acelaşi timp, 1.805 pacienţi se află internaţi în stare gravă la ATI, depăşind cu mult capacitatea de îngrijire.





În total, de luni până marţi au fost efectuate 80.000 de teste la nivel naţional, aşadar rata de pozitivare a fost de 30% în 24 de ore. Capitala rămâne zonă roşie de COVID-19, cu cele mai multe cazuri noi – 2.190, urmată de judeţele Iaşi – cu 658, Constanţa – cu 655, Ilfov – cu 626, şi Bihor – cu 605. Restul judeţelor au înregistrat sub 600 de cazuri noi pe zi.

Primul loc la mortalitate

Numărul mare de decese cu care se confruntă spitalele a lăsat morgile unităţilor medicale fără saci pentru decedaţi. De exemplu, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti, unde necesarul lunar de saci pentru decedaţi este de 100, numărul a fost suplimentat la 500, în condiţiile în care instituţia sanitară înregistrează 45 de cazuri de deces pe zi – COVID şi non-COVID. În imaginile date publicităţii se văd corpurile aşezate pe holuri, întrucât nu mai există spaţiu în frigiderele speciale.





Situaţia dramatică nu a oprit-o pe senatoarea Diana Şoşoacă, una dintre cele mai vocale antivacciniste, să năvălească în morga Institutului Naţional de Pneumologie „Marius Nasta” din Bucureşti, luându-i la rost pe angajaţi. „Noul protocol, care s-a schimbat datorită intervenţiei mele, spune că nu mai aveţi voie să-i puneţi în saci de plastic. Care este motivul pentru care morţii se bagă în saci de plastic? Cine v-a ordonat dumneavoastră să-i băgaţi în saci de plastic? Chemaţi-o pe doamna Mahler (Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” - n.r.)! De ce puneţi morţii în saci de plastic?”, i-a strigat senatoarea unui bărbat responsabil cu transportul pacienţilor decedaţi, în timp ce transmitea live pe Facebook întreaga scenă.





Ulterior, Şoşoacă a intrat într-un corp de clădire de la „Marius Nasta”, unde a întrebat-o pe una dintre angajate de ce morţii se pun în saci de plastic.





„Doamnă, sunt senator şi îmi răspundeţi, că aveţi această obligaţie. Chemaţi-o pe doamna Mahler! De ce puneţi morţii în saci de plastic? Să vină directorul acum! Fantastic! Inadmisibil! Astea sunt crimele din România! Vreau şi eu să vorbesc cu cineva de aici!”, a strigat senatoarea la o angajată a Institutului.

Mai târziu a venit şi Beatrice Mahler, iar senatoarea i-a adresat aceeaşi întrebare. „E spaţiu public şi aici se întâmplă crime! Vreau să ştiu cine a dat ordin să fie puşi oameni în saci de plastic? Nu aveţi dreptul să puneţi oameni în saci de plastic!”, i-a cerut socoteală Diana Şoşoacă managerului. Beatrice Mahler a spus însă că se respectă procedura. Diana Şoşoacă a intervenit şi a spus că uneia dintre persoanele de faţă i-a murit soţul, moment în care Beatrice Mahler a adăugat că „acesta este COVID-ul...”. Senatoarea a acuzat însă că „acestea sunt crime împotriva umanităţii”.





„Nu, doamnă, asta este crimă! Sunt crime împotriva umanităţii, doamna Mahler! (…) Am martori şi am înregistrări, doamna Mahler! Pentru că eu totul am înregistrat. E înregistrat, doamnă, sunteţi şi dumneavoastră înregistrată!”, a strigat Diana Şoşoacă.

„Avem o legislaţie încă din 2017”

Specialiştii spun că Ordinul care stabileşte protocolul în cazul deceselor de COVID-19 - nr. 487 - a fost modificat în aprilie 2021, dar nu în sensul susţinut de parlamentar. Prof. dr. Ovidiu Pop, medic anatomopatolog, a explicat că ordinul în cauză este doar o aducere la zi a unor norme care funcţionează şi în cazul altor decese cauzate de boli transmisibile.





„Decedaţii se pun în saci de plastic negru impermeabil, care se stropesc cu substanţe dezinfectante tocmai pentru a se evita răspândirea bolilor infecţioase. Avem o legislaţie în vigoare din 2017, unde sunt prevăzute bolile cu risc epidemiologic mare, legislaţie actualizată în 2020 şi mai apoi în 2021 prin introducerea COVID-19. În al doilea rând, trebuie ştiut că pacienţii care au murit de infecţie cu SARS-CoV-2 nu se îmbălsămează. Pentru că în orice cadavru începe procesul de descompunere şi organele încep să curgă, aceasta fiind partea mai puţin frumoasă a lucrurilor. Sicriul, la rândul lui se sigilează, el nu se poate deschide tocmai din cauza riscului de transmitere a acestor boli către cei din jur”, a explicat specialistul anatomopatolog.

Psihiatru: Şoşoacă face un joc bine calculat

Solicitat de „Adevărul” să comenteze comportamentul senatoarei în această situaţie, dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru, a afirmat că aceasta face un joc foarte bine calculat. „Anume, joacă propria ei piesă pentru propria ei audienţă. Dânsa reprezintă un subset de români care cred că asta înseamnă civilizaţie. Care cred că civilizaţia înseamnă să te duci şi să te iei de guler cu un manager de spital. Comportamentele şi ieşirile dânsei la rampă nu au fost sancţionate penal până acum, după cum se cuvine, şi asta este o problemă a justiţiei în România. Ca medic, pot să protestez faţă de atitudinea dânsei de violenţă interpersonală şi socială. Nu înţelege nimic din ce înseamnă medicină şi profită de funcţia publică şi de care abuzează să se lanseze în scurte exerciţii de popularitate, într-o perioadă foarte neagră pentru România. Din punctul meu de vedere, dânsa este o persoană care se caţără pe cadavrele pe care insistă să le filmeze. Nu are pic de decenţă, pic de umanitate şi aceşti doi ani ar fi trebuit să-i demonstreze că nimeni nu vrea să pună un mort într-un sac. Adevărul pe care doamna Şoşoacă refuză să-l menţioneze este că mor prea mulţi oameni de COVID în România, că nu au loc în morgile spitalelor”, a subliniat dr. Gabriel Diaconu.





În general, politicienii demagogi care nu se sfiesc să filmeze accidente de circulaţie cu victime sau morgi ale spitalelor au nişte calcule foarte pragmatice, reaminteşte medicul. „Vânează senzaţionalul, lumina reflectoarelor. Iar doamna Şoşoacă nu este la prima abatere”, mai spune dr. Diaconu.





Medicul a explicat că persoanele decedate de COVID-19 continuă să fie puse în saci de plastic pentru a proteja lucrătorii de la morgă: „Există studii care au fost făcute vizavi de cât rezistă noul coronavirus pe suprafeţe şi pe ţesuturi biologice, şi răspunsul ştiut încă din primăvara lui 2020 a fost că 3-4 zile. Timp în care contactul cu persoana decedată poate să genereze infecţie. Prin secreţii, prin fluide, prin contact direct sau indirect cu materia biologică”.

Avem o infractoare periculoasă care bântuie prin ţară

Pentru prof.dr. Cristian Apetrei, profesor de microbiologie la Universitatea din Pittsburg, SUA, comportamentul senatoarei ţine de zona patologiei. „Oare cât de dement poţi să fii ca, atunci când, şi din cauza ta, societatea se confruntă cu o criză majoră, tu să te duci să-i agresezi pe cei care trebuie să aibă grijă de victimele tale? Probabil că foarte dement, iar din cauza asta, de neoprit. Dar totuşi, mă întreb şi eu ca prostul: avem o infractoare periculoasă care bântuie prin ţară şi se filmează în mod repetat atunci când încalcă legea. Unde este poliţia? Ce face şefa ei, Anca Dragu? Mai există lege în România? Ar trebui să ni se spună clar”, a scris Cristian Apetrei pe pagina sa de Facebook.

Nu este la prima ieşire

La începutul lunii septembrie, un grup de protestatari antivaccinare condus de senatoarea Diana Şoşoacă a blocat accesul într-un centru de vaccinare deschis în comuna Răchiteni din judeţul Iaşi, aflată în scenariul roşu din cauza numărului mare de cazuri de COVID. Când a avut loc protestul, nu s-a vaccinat nimeni, potrivit directorului Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi, doctorul Vasile Cepoi. Ulterior, Parchetul General a anunţat că a deschis dosar penal în acest caz.





„La nivelul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmare a sesizării din oficiu a organelor de poliţie precum şi a formulării unei plângeri de către o instituţie publică, a fost înregistrat la data de 9.09.2021 un dosar penal având obiectul la care faceţi referire, în care se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 din Codul Penal şi de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 din Codul Penal”, se arată într-un comunicat al Parchetului General. Şi la finalul anului trecut senatoarea a fost subiectul unei anchete după ce a refuzat să poarte masca în Parlament, deşi aceasta era obligatorie.