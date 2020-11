Propunerile PNL - Tătaru: Reforma pleacă de la finanţarea sistemului de sănătate care să ajungă, în 2024, la 6% din PIB

La rândul său, ministrul Transporturilor Lucian Bode a spus că liberalii îşi propun să construiască aproape 1.000 kilometri de autostrăzi şi drumuri expres în România, în următorii 4 ani şi să implementeze conceptul de tren metropolitan. În domeniul agriculturii, ministrul Adrian Oros a afirmat că „România poată aibă o economie agrară tehnologizată, profesionalizată şi sustenabilă care trebuie sprijinită cu viziune şi hotărâre, iar consumatorul trebuie să poată avea acces la hrană de calitate”. Florin Cîţu a vorbit despre economia liberală care va fi bazată pe câteva principii: „Cetăţeanul este pe picior de egalitate cu statul în toate relaţiile, inclusiv cele fiscale”, lucrul pe care ministrul de Finanţe a spus că îl garantează personal.

Măsurile propuse de PNL, în programul de guvernare pentru următorii 4 ani poate fi citit AICI.

„Vorbim de programul de guvernare al PNL, vorbim de modernizarea României. Ţin să menţionez că sistemul de sănătate publică a furat un pic startul. A furat de nevoie acest start şi fără a intra prea adânc în amănunte ţin să spun că încă de la preluarea guvernării am fost nevoiţi să modernizăm. Am început cu un examen de rezidenţiat pe care predecesorii noştri voiau să îl amâne, unde 7.000 de colegi de-ai mei au intrat în pregătire pentru specialităţi. Am continuat cu o evaluare a investiţiilor care au rămas în urmă. Veneam cu nişte promisiuni de 8 spitale regionale, veneam cu promisiuni de 27 de spitale judeţene, renovate sau construite. Deşi a venit o pandemie, cea mai mare criză sanitară a României moderne, în toţi aceşti timpi pe care i-am desfăşurat ba în spitale, ba printre bolnavi, ba printre colegii noştri care erau şi sunt în continuare în prima linie, dar în acelaşi timp am reuşit să semnăm şi contracte pentru 3 spitale regionale – Iaşi, Cluj şi Craiova”, a declarat Nelu Tătaru, joi la evenimentul de lansare a programului de guvernare al PNL pentru următorii 4 ani.

Ministrul Sănătăţii a vorbit şi despre realizările Guvernului Orban în aceste 12 luni, printre care se numără semnarea contractelor pentru spitalul din Sibiu şi Braşov, care vor fi dezvoltate prin parteneriat public-privat sau printr-un plan de rezilienţă.

„Într-un an destul de greu, într-un an în care a trebuit să ne adaptăm lună de lună la evoluţia acestei pandemii, am reuşit să încheiem şi contracte, cum ar fi spitalul din Sibiu, spitalul din Braşov, dezvoltate pe un plan de rezilienţă sau pe un parteneriat public-privat. În toată criza am continuat să evaluăm un sistem medical, în toată criza am continuat să vedem în viitor. Ce ne propunem? Ne propunem să dezvoltăm situaţia stării de sănătate a românilor. Ne propunem să dezvoltăm acea siguranţă pe care nu am avut-o, dar pe care vrem să le-o dăm românilor. În acest context, gândim o infrastructură spitalicească. Suntem în momentul în care ne gândim să construim până în 2024 aceste trei spitale regionale. Suntem în momentul în care ne gândim ca alte zece spitale să fie construite de la zero. Suntem în momentul în care dezvoltăm, extindem şi renovăm alte 25 de unităţi sanitare. Gândim o reformă în sănătate, o reformă care trebuie să fie din temelii. Această reformă pleacă şi de la o finanţare în sistemul de sănătate publică românesc care, prin acel buget multianual, să ajungem în 2024 la 6% din PIB. Dezvoltăm în acelaşi timp şi o finanţare a sistemului medical, prin acele asigurări complementare sau suplimentare. Sunt finanţări care credem şi sperăm să scoată din această greu încercată misiune în care ne zbatem de 30 de ani. Suntem într-un moment în care gândim că medicina preventivă trebuie să ia locul medicinei curative. Suntem în momentul în care gândim dezvoltarea medicinei primare, a medicinei în ambulator şi subvenţionarea acesteia cu 10% până în 2024, din Fondul Unic pentru Asigurări de Sănătate”, a completat Tătaru.

Construirea a circa 1.000 de kilometri de autostrză şi drumuri expres, în 4 ani

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a vorbit despre acest an de guvernare PNL în care investiţiile în sectorul construcţiilor, realizate din fonduri publice a înregistrat, în primele 8 luni, cea mai ridicată creştere din ultimii 12 ani. El a amintit şi de aprobarea finanţării de către Comisia Europeană pentru autostrada Sibiu-Piteşti şi varianta ocolitoare Bacău.

„Anul 2020 a fost anul în care guvernarea liberală a pus pe primul loc investiţiile publice. A fost anul în care volumul investiţiilor din sectorul construcţiilor realizate din fonduri publice a înregistrat în primele 8 luni cea mai ridicată creştere din ultimii 12 ani. Obiectivele de etapă pe care ni le-am fixat au fost atinse, ceea ce dă încredere că am acţionat corect, eficient şi responsabil. În acest an Comisia Europeană a aprobat finanţarea pentru autostrada Sibiu-Piteşti şi pentru varianta ocolitoare Bacău, în valoare de peste 1 miliard de euro. Vremea promisiunilor fără acoperire a apus, vremea guvernărilor social-democrate care mai mult desenau proiecte de autostrăzi, decât le implementau, a apus şi ea. Motto-ul nostru este să nu lăsăm nicio regiune în urmă din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de transport”, a explicat Bode.

În următorii 4 ani, PNL îşi propune nu doar construirea a aproape 1.000 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres, cât şi extinderea reţelei de metrou în Capitală şi în Cluj, precum şi implementarea conceptului de tren metropolitan.

„Pentru următorii patru ani angajamentul nostru în faţa românilor este unul ferm. Vom tura motoarele la maxim pentru a creşte ritmul de implementare a proiectelor şi vom investi masiv în infrastructura de transport. Ne propunem să construim aproape 1.000 kilometri de autostrăzi şi drumuri expres în România, în următorii 4 ani. Ne propunem să implementăm conceptul de tren metropolitan pentru îmbunătăţirea activităţii şi mobilităţii urbane în cele mai importante municipii din România şi utilizarea trenurilor de lucru pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Ne propunem să extindem reţeaua de metrou la nivelul municipiilor Bucureşti şi Cluj-Napoca. Pentru următorii 4 ani ne asumăm decizii strategice care să declanşeze reforme structurale şi să aşeze creşterea capacităţii administrative a statului. Sunt doar câteva dintre obiectivele cu care venim în faţa românilor în materie de infrastructură de transport”, a conchis ministrul Transporturilor.

PNL îşi propune sprijinirea fermierilor şi obţinerea unei economii agrare tehnologizate

Mininistrul Agriculturii a vorbit despre susţinerea fermierilor români pentru a rămâne conectaţi la pieţele naţionale şi regionale, precum şi despre consumatorul român care să aibă acces la hrană de calitate.

„Agricultura românească trebuie să îşi consolideze performanţele şi să devină competitivă pe termen lung, fără dependenţe sau vulnerabilităţi generate de accesul dificil la finanţare, fragmentarea terenurilor, lipsa forţei de muncă sau capricipiile vremii. Producătorii mici şi mijlocii trebuie susţinuţi pentru a asigura nevoile pieţelor locale, iar marii fermieri trebuie sprijiniţi pentru a rămâne conectaţi la pieţele naţionale şi regionale. Este esenţial să ieşim din cercul vicios prin care exportăm materii prime, deci implicit subvenţii şi importăm produse cu valoare adăugată ridicată. Acest model economic volatil, bazat pe consum şi pe neglijarea investiţiilor a fost promovat cu nepricepere până acum şi a generat deficite record la nivelul balanţei comerciale agroalimentare. România poată aibă o economie agrară tehnologizată, profesionalizată şi sustenabilă care trebuie sprijinită cu viziune şi hotărâre. Consumatorul român trebuie să poată avea acces la hrană de calitate, iar alimentele româneşti produse responsabil şi cu grijă pentru sănătatea consumatorilor trebuie să devină brand consolidat pe piaţa locală, naţională şi regională”, a spus Adrian Oros.

Cîţu: O economie liberală generează suficiente resurse pentru a susţine constat sănătatea şi educaţia

Ministrul de Finanţe Florin Cîţu a precizat, în discursul său, că nu va vorbi despre cifre, ca alte dăţi, ci despre soluţiile pentru o economie liberală. El a adăugat că Guvernul PNL a reuşit să gestioneze şi nu fie resimţite atât de mult de către români efectele crizei generate de epidemia de COVID.

„Am să vă surprind puţin în seara aceasta – nu am să vorbesc despre cifre. Am tot vorbit despre cifre până acum, iar cifrele le găsiţi în programul de guvernare şi vă garantez eu că sunt foarte bine fundamentate acolo. Am să vorbesc în seara aceasta despre România liberală şi despre soluţia noastră pentru o economie liberală. Pentru că a trecut ceva timp de când am vorbit în spaţiul public despre o economie liberală. Ştiţi foarte bine că în acest an am fost concentraţi cu toţii să rezolvăm o problemă sau o criză de sănătate care a lovit nu doar România, ci întreaga economie globală. A fost un test neprevăzut pentru acest guvern, dar împreună cu colegii mei, premierul Ludovic Orban, preşedintele Klaus Iohannis am făcut tot ce am putut ca efectele crizei acestea de sănătate să fie cât mai puţin resimţite de români. Vreau să ştiţi că nu a fost uşor, nu pentru că nu am avut noi soluţii, am arătat de fiecare dată că avem soluţii, dar pentru că am fost subminaţi permanent de majoritatea toxică din Parlamentul României, de PSD. De fiecare dată, fiecare soluţie pe care am propus-o şi promovat-o a fost măcelărită în Parlament de această majoritate toxică. Şi nu au fost singuri”, a declarat Cîţu.

El a precizat că România liberală va fi condusă după nişte principii clare, printre care cel mai important este - cetăţeanul care va fi pe picior de egalitate cu statul în toate relaţiile, inclusiv cele fiscale, lucru pe care ministrul de Finanţe l-a garantat personal.

„Sunt astăzi aici să vă transmit acelaşi mesaj pe care l-am transmis tot timpul în acest an: să aveţi încredere şi certitudine că soluţia liberală este singura soluţie care poate scoate România din această criză. De asta suntem astăzi aici - să vorbim despre soluţia liberală pentru România. Urmează un moment de cumpănă pentru România – alegerile parlamentare – iar noi, PNL avem şansa, astăzi mai mult ca niciodată să ne implementăm viziunea liberală. Aş vrea să vă dau un exemplu ca să înţelegeţi cum ar putea să fie anul viitor. Imaginaţi-vă că mergeţi cu bicicleta pe stradă şi nu o să vă mai fie teamă că după fiecare colţ apare Ciolacu cu gaşca lui să vă bage beţe în roate. Iar acum pentru prima dată îmi permit să mă adresez şi românilor care sunt astăzi indecişi. Să le arăt oferta liberală. România liberală va fi condusă după nişte principii foarte clare. În primul rând, proprietatea privată este sacră, de neatins. Cetăţeanul este pe picior de egalitate cu statul în toate relaţiile, inclusiv cele fiscale. Aici vă garantez eu personal că aşa o să fie. Informatizarea şi digitalizarea aparatului public. Am arătat în acest an că se poate face şi cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut privind informatizarea şi digitalizarea a fost că am scăpat de acea glumă proastă pe care statul o făcea la adresa cetăţeanului român – să îţi iei parola online de la etajul 2. Pare un lucru mărunt, dar am scăpat de acest simbol nenorocit al relaţiei dintre stat şi cetăţean”, a completat ministrul.

Florin Cîţu a adus în discuţie şi eliminarea barierelor de reglementare din economie şi încurajarea iniţiativei private.. „Într-o Românie liberală, antreprenorul este un erou, nu este un infractor”.

„Românii nu mai trebuie cumpăraţi, trebuie să ştie că într-o Românie liberală toţi pornesc cu şanse egale. Mai mult ca oricând, românii trebuie să ştie că o economie liberală generează suficiente resurse pentru a susţine constat sănătatea şi educaţia. Cele două rămân priorităţile liberale, aşa cum am arătat şi în acest an. Dragi liberali, aveţi încredere, luptăm împreună, câştigăm împreună, guvernăm împreună. România liberală”, a concluzionat ministrul de Finanţe.

Ministerul Economiei va susţine IMM, afacerile mici şi antreprenorii

Ministrul Virgil Popescu a afirmat că au fost demarate la nivelul ministerului multe proiecte, într-un timp record, iar insittuţia va susţine întreprinzătorii mici şi mijlocii în continuare şi antreprenorii.

„La Ministerul Economiei, am demarat multe proiecte într-un timp record. Vom continua să susţinem întreprinderile mici şi mijlocii, afacerile mici, antreprenorii, companiile şi cei care pun România în mişcare. Injectăm capital în piaţă, miliarde de euro pentru afacerilor românilor; am demarat investiţii strategice pentru securitatea energetică a României; avem soluţii şi pentru cei care pun umărul la dezvoltarea industriei şi economiei româneşti; susţinem turismul românesc şi cele domenii pe care Ministerul Economiei le coordonează. Ştim ce avem de făcut pentru modernizarea şi dezvoltarea economiei, avem resursele necesare şi o vom face”, a explicat ministrul Economiei.

PNL promite conectarea la internet a tuturor şcolilor până începe anul şcolar 2022-2023 / O justiţie independentă şi unitară, un alt obiectiv

Prin programul de guvernare, PNL îşi propune ca toate şcolile din România să fie conectate la internet până la începutul anului şcolar 2022-2023, iar resursele de învăţare să fie digitalizate, a anunţat vicepremierul Raluca Turcan.

„Educaţia va sta la baza dezvoltării României, României Educate. Finanţarea va urmări: investiţii în infrastructura şcolară de bază, conectarea la internet a tuturor unităţilor de învăţământ până la începutul anului şcolar 2022-2023 şi digitalizarea resurselor de învăţare; profesionişti în educaţie; extinderea reţelei de creşe în sistemul public şi generalizarea treptată a cuprinderii copiilor de 3-5 ani în învăţământul preşcolar; generalizarea programelor complementare; centrarea conţinuturilor pe profilul celui care învaţă, pe competenţele cheie şi pe maximizarea potenţialului fiecărui copil; universităţi puternice şi credibile, legate la marile consorţii europene”, a explicat Turcan.

Ea a vorbit şi despre obiectivele PNL în domeniul justiţiei şi anume independenţa acestuia, iar deciziile vor fi rapide şi unitare.

„Justiţia va fi independentă, rapidă şi unitară în deciziile sale. Nu mai putem admite ca proiectele majore pentru dezvoltarea României să se blocheze în procese nesfârşite. Nu mai vrem să vedem corupţia endemică nesancţionată şi pe corupţii care râd în palme, că sistemul este slab şi nu-i poate sancţiona”, a mai spus vicepremierul

Liberalii promit curăţarea de corupţie şi profesionalizarea administraţiei publice

Un alt obiectiv major din programul de guvernare al PNL este administraţia publică. liberalii îşi propun profesionalizarea instituţiilor publice şi curăţarea acestora de corupţie.

„Administraţia publică va primi obiectivul major de a avea instituţii publice profesionalizate şi curăţate de corupţie. Administraţie în serviciul cetăţeanului este obiectivul nostru major, iar acest lucru se va întâmpla prin eliminarea tuturor drumurilor inutile ale oamenilor pentru obţinerea de avize şi ştampile absurde, prin eliminarea de suprapuneri de competenţe şi dublări de formulare/autorizări, prin transparentizare totală a cheltuirii banilor publici, prin profesionalizarea funcţiei publice şi deschiderea instituţiilor către tineri profesionişti, cu performanţe dovedite, pe care să-i salarizăm competitiv”, a subliniat Raluca Turcan.

Ea a adus în discuţie şi un alt obiectiv şi anume digitalizarea administraţiei româneşti.

„Vreau să vorbim peste 4 ani despre o administraţie românească digitală, în care 100% dintre acţiunile care se pot face de acasă sau de la birou, de la un computer, să fie funcţionale”, a conchis vicepremierul.