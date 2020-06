Pericol, relaxare! Problemele statelor care au ridicat restricţiile şi ce măsuri ar vrea Iohannis şi Orban să relaxeze din 15 iunie

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat ieri că de la 15 iunie vor putea fi redeschise mallurile, dar fără restaurante şi locuri de joacă. În acelaşi timp, va fi posibilă redeschiderea afterschool-urilor, a grădiniţelor şi a şcolilor private, a sălilor de fitness şi a piscinelor exterioare. Totuşi, şeful statului a cerut Parlamentului menţinerea în continuare a stării de alertă în contextul în care ţara noastră nu înregistrează încă o scădere semnificativă a numărului de noi cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. De altfel, specialiştii în domeniu atrag atenţia că ţara noastră se află în acest moment mult peste cifrele estimate şi că acelea din ultimele zile, deşi nu sunt îngrijorătoare, arată că avem încă o transmitere comunitară a acestui virus.

„Având în vedere că numărul de noi îmbolnăviri nu a scăzut şi nu a crescut semnificativ, considerăm că e posibil să continuăm cu câteva noi măsuri de relaxare după 15 iunie. Aş exemplifica astfel cele mai importante: după 15 iunie, se vor putea redeschide mallurile, dar fără restaurante şi locuri de joacă. Vor fi permise evenimente private, nu publice, cu maximum 50 de participanţi în exterior şi maximum 20 în interior. Pentru părinţi: va fi posibilă, după 15 iunie, redeschiderea afterschool-urilor, a grădiniţelor şi a şcolilor private. După 15 iunie va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness, dar cu respectarea unor norme de distanţare. Vor putea fi deschise piscinele exterioare. Este important ca uşor-uşor să renunţăm la unele măsuri, unde este posibil. S-a găsit un criteriu obiectiv, lucrurile vor fi mai relaxate în relaţia cu statele unde numărul de îmbolnăviri în ultimele 14 zile e sub 5 cazuri la un milion de locuitori. Deocamdată, la acest criteriu obiectiv nu se încadrează state precum Italia, Spania, Franţa, Belgia, Olanda, Suedia”, a precizat preşedintele Iohannis. Acesta a subliniat însă necesitatea continuării stării de alertă în contextul în care, în lipsa unei scăderi semnificative a numărului de cazuri noi, precauţia rămâne încă necesară.

Răspândirea comunitară nu s-a încheiat

Potrivit psihiatrului Gabriel Diaconu, analiza ultimelor cifre arată că răspândirea comunitară la nivelul ţării noastre nu s-a încheiat şi că, în ciuda încetinirii transmisiei pe perioada verii, pericolul unor focare serioase, în special la nivelul spitalelor, rămâne stringent. „Cifrele arată mulţumitor. Evident trendul din ultimele zile este negativ şi continuăm să rămânem undeva la peste 4.000 de cazuri active. Ce am constatat în ultima lună despre evoluţia epidemică din România este că am plecat de la un platou de peste 7.000 de cazuri, am stat câteva săptămâni la 6.000 plus, câteva săptămâni la 5.000 plus, iar acum suntem la 4.000 plus. Se apropie 15 iunie, iar prognoza iniţială era că vom fi undeva la 2.000 de cazuri la final de iunie, şi iată că suntem la dublu. Dacă era să continuăm în acelaşi ritm panta descendentă de la finalul stării de urgenţă în ceea ce priveşte vindecările zilnice, astăzi ar fi trebuit să fim pe la 2.000 de cazuri active. Deci, cifrele ne spun că nu s-a terminat nici pe departe răspândirea comunitară, ea a fost încetinită de încălzirea temperaturii, asanarea suprafeţelor ce erau mijloc de transmitere etc. Focarele sunt de obicei arondate spaţiilor închise, precum căminele rezidenţiale, şi va trebui acordată foarte multă grijă la nivelul spitalelor interacţiunii dintre pacienţii COVID şi cei non-COVID, ce ar putea declanşa local veritabile tragedii”, este de părere acesta.

Ieri, autorităţile anunţau că bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns la 20.749 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore fuseseră confirmate 145 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp erau înregistrate 1.345 decese, iar 14.910 de persoane se vindecaseră. Numărul pacienţilor în stare gravă internaţi la terapie intensivă a ajuns la 152.

Doi elevi, infectaţi cu coronavirus

Între timp, au fost raportate primele cazuri de elevi infectaţi cu noul coronavirus. Este vorba despre un elev din clasa a VIII-a din Iaşi şi de o elevă de clasa a XII-a din Gura Humorului. Elevul de clasa a VIII-a din Iaşi, depistat cu coronavirus, a fost la pregătirea pentru Evaluarea Naţională săptămâna trecută, miercuri şi joi.

Miecuri, bunica sa a fost testată pentru că urma să facă o operaţie şi a ieşit pozitivă. Mai apoi, toată familia a fost testată. „Iniţial, a fost testată bunica băiatului, care trebuia să facă o operaţie. A fost testată pozitivă, ulterior a fost testată toată familia, inclusiv elevul de clasa a VIII-a, găsit şi el pozitiv. El a fost două zile la pregătire, la şcoală”, a declarat presei Laviniu Lăcustă, preşedintele USLIP Iaşi.

La orele de pregătire la care copilul a fost prezent au fost şi alţi 11 colegi.

Şi eleva din Suceava a fost la şcoală săptămâna trecută, la pregătirea pentru Bacalaureat. Autorităţile sanitare au declanşat ancheta epidemiologică.

Unele măsuri trebuie continuate: portul măştii în interior, distanţarea fizică, evitarea aglomerărilor mari – aceste lucruri vor rămâne în continuare în vigoare. Klaus Iohannis Preşedintele României