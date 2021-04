Pandemia COVID 19: vine valul 4. Dr Imbri: „Într-o relaxare generală se luptă îngrozitor pentru relaxare“

„Numărul cazurilor de infectări cu SARS-CoV-2 nou depistate săptămânal aproape s-a dublat în ultimele două luni”, atrage atenţia directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





De altfel, în acest weekend, omenirea a trecut pragul de 3.001.068 de decese, în timp ce numărul cazurilor asociate COVID-19 ajunge la 140.010.233 de persoane, la nivel mondial. SUA sunt pe primul loc la numărul de decese cu 566.224 de morţi, următoarele ţări în clasament fiind Brazilia, cu 368.749 de morţi, şi Mexic, cu 211.693. În Europa, cea mai afectată ţară din acest punct de vedere este Marea Britanie, cu 127.472 de morţi. România figurează în această statistică cu 1.027.039 de cazuri de persoane infectate şi 26.072 de decese. Potrivit datelor oficiale, publicate duminică de Grupul de Comunicare Strategică, bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns la 1.029.304 şi 26.232 de persoane au decedat din cauza COVID-19.





„Într-o relaxare generală se luptă îngrozitor pentru relaxare“

Fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Bucureşti, dr. Emilian Imbri, atrage atenţia că suntem încă departe de a putea spune că am învins pandemia. „Toţi suntem relaxaţi. Ştiţi ce este paradoxal în această ţară? Într-o relaxare generală se luptă îngrozitor pentru relaxare. În Piaţa Victoriei vin oameni fără mască care urlă toţi nu vrem mască, şi nu au purtat niciodată. Vin bolnavii care se internează în stare gravă şi recunosc, eu nu am purtat mască niciodată, am crezut că e o prostie şi uite unde am ajuns, doctore, salvează-mă! Sigur că nu poţi să te joci cu cuvintele astea. Că uite se relaxează Anglia. Dar cât a stat Anglia? De câteva ori a stat şi s-a vaccinat?”, a punctat dr. Emilian Imbri.

Acesta este de părere că bătălia cu virusul a fost pierdută pentru că oamenii nu se vaccinează într-un număr mare: „Bătălia cu virusul am pierdut-o. Ce se întâmplă acum e triumful virusului, să ştiţi. Ştiţi ce se întâmplă în momentul de faţă? Şi dacă scoatem din depozite, din rezervele care sunt în România, dacă scoţi paturile şi ventilatoarele alea şi le pui pe aleile spitalului şi spui am 2.000 de paturi ATI şi sunt ocupate 1.500. Pe alea 500 nu are cine să le manevreze. Aici este problema. Nu e problema că nu avem paturi, este problemă că nu ai cu cine să lucrezi. La Babeş a fost un caz fericit că am avut oameni în TIR. Sunt spitale în care fug ca zăpăciţii de la o secţie la alta, fug pe holuri cu alea de oxigen în braţe că nu au nici oxigen. Din punctul meu de vedere, o să urmeze un boom. Urmează valul al patrulea. De ce? Pentru că nu mergem să ne vaccinăm. Şi atunci, orice tulpină din asta, de vine să ne mai facă vizite, va genera un alt val”, a mai spus dr. Imbri.





Infectat la locul de muncă

De altfel, în acest weekend, rapsodul George Finiş, 61 de ani, solist al Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu“ al Consiliului Judeţean Suceava, a murit după o lună de luptă crâncenă cu noul coronavirus. Acesta fusese diagnosticat cu COVID-19 la mijlocul lunii martie, moment în care a urmat, timp de şapte zile, tratamentul prescris de medicul de familie. Starea de sănătate i s-a agravat brusc însă, iar în ziua de 25 martie s-a prezentat la Spitalul Suceava, unde a fost internat în secţia de Boli infecţioase. Nu a răspuns la tratament, plămânii săi intrând într-un proces de degradare accelerată. Finiş a declarat că s-a infectat la locul de muncă. În perioada în care Finiş s-a îmbolnăvit, la ansamblul folcloric era focar de COVID-19, fiind infectate 14 persoane. Trei bolnavi au avut nevoie de spitalizare, însă doar George Finiş a făcut o formă gravă a bolii.





Dificultăţile de respiraţie, semn frecvent de infecţie

Studiile de specialitate efectuate până acum au arătat că problemele de respiraţie sunt frecvente în rândul pacienţilor cu COVID-19. Astfel, acestea sunt raportate într-o proporţie de 20-43% din cazurile simptomatice. Dificultăţile de respiraţie trebuie monitorizate atent în cazul pacienţilor care se tratează acasă, sub supravegherea medicilor de familie. Saturaţia de oxigen este un indicator important al evaluării stării de sănătate. Pacienţii trataţi la domiciliu pot măsura acest indicator cu ajutorul pulsoximetrului - aparatul care măsoară pulsul şi saturaţia de oxigen. Medicii recomandă folosirea pulsoximetrului de două ori pe zi, pe degetele calde, întrucât citirile obţinute pe degetele reci pot să nu fie la fel de exacte. Atunci când saturaţia de oxigen scade la 95% este nevoie de o evaluare clinică urgentă faţă în faţă, într-o instituţie medicală, potrivit recomandărilor OMS. Orice amânare poate pune pacientul la risc de a ajunge în saloanele de Terapie Intensivă.