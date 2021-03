Ordinul care prevede modul de împărţire a spitalelor din Capitală  privind tratarea pacienţilor cu COVID în valul al treilea pandemic, publicat săptămâna aceasta

Specialistul a explicaT că Ordinul 555 /2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus va suferi transformări. Astfel, mai multe spitale mari din Capitală, acolo unde infrastructura o permite, vor avea circuite special destinate pacienţilor cu COVID şi vor exista altele pentru cei care nu au această boală.

În spitalele cu circuite mixte se vor păstra numărul de paturi şi secţiile de terapie intensivă în care pot fi trataţi pacienţii cu COVID-19

Pacienţii non-COVID ar putea intra mai uşor în spitale pentru tratament

„La această problemă se referă Ordinul 555 care a fost elaborat prima oară anul trecut, la începutul pandemiei, şi care a suferit mai multe actualizări. Ceea ce dorim prin această actualizare suplimentară a acestui Ordin este tocmai să oferim posibilitatea spitalelor unde infrastructura o permite să poată fi organizate circuite COVID şi non-COVID, dar cu păstrarea numărului de paturi şi a secţiilor de terapie intensivă care pot să îngrijească pacienţii cu COVID, pentru că suntem în creştere cu numărul acestora. Cumva să fim mai lacşi pe partea de non-COVID, dar fără să scădem atenţia şi importanţa secţiilor COVID. Astfel, vrem să creştem şi accesibilitatea pacienţilor către servicii medicale corecte, dar de asemenea să nu mai fie acea discriminare negatuivă a pacienţilor non-COVID care îşi găsesc cu greu un loc de internare sau de tratament. Vineri seară am definitivat lista spitalelor categorisite pe trei niveluri, între timp am ţinut legătura şi cu colegii de la terapie intensivă, cu colegii din ţară, cu colegii din DSP care ştiu cel mai bine ce se întâmplă, astfel încât acest Ordin să fie făcut în aşa fel încât să ajute oamenii, şi nu să vină o decizie care se dovedeşte a fi inutilă”, a declarat pentru News.ro medicul Andreea Moldovan.

Specialistul a explicat că aceste circuite mixte vor putea exista în spitalele mari, a căror infrastructură permite acest tip de organizare. Dr. Moldovan a precizat şi ce alte măsuri are ministerul în vedere pentru perioada imediat următoare. Criteriile de internare în secţiile de ATI, definite clar

„Acest Ordin are un traseu obligatoriu de evaluare juridică, de evaluare a comisiilor de specialitate, sunt nişte paşi pe care trebuie să-i urmăm şi sunt importanţi, pentru că ei vin cu păreri ale oamenilor care ştiu despre ce este vorba. Ordinul va fi trimis astăzi către juridic pentru evaluare, după care ne vom mişca repede. Interesul este să avem rapid o continuitate şi o aplicare a acestui Ordin. Vom vedea mai multe spitale cu circuite separate, acolo unde este COVID şi nu au cum să facă circuite separate pentru că de multe ori sunt clădiri vechi, cu infrastructură limitată, acolo nu avem ce face, dar sunt spitale mari unde da, vom vedea circuite covid şi non -COVID. Este practic această ameliorare a organizării spitalelor, este dorinţa suplimentară de a asigura nişte criterii de admitere în terapie intensivă, pentru că este important să ştim când un pacient trebuie să meargă şi când nu este încă necesar să meargă în terapie intensivă. Avem în vedere şi personal din specialităţi înrudite care să ajute personalul care este deja obosit după un an de pandemie, ne-am asigurat că există materiale de protecţie şi echipamente de protecţie în spitale, pentru că este foarte important ca personalul medical să fie protejat. Fac un apel suplimentar la personalul medical pentru vaccinare, pentru că au strict o indicaţie mai mult decât evidentă, de asemenea, de a se proteja prin vaccinare, sunt măsuri la care trebuie să recurgem şi care pot să ne protejeze suplimentar”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii pentru News.ro.

Dr. Andreea Moldovan a explicat pentru News.ro şi raţionamentul care a stat la baza deciziei de a elimina limita de vârstă de 55 ani în cazul celor care se vor vaccina cu vaccinul AstraZeneca. Două studii arată producţie de anticorpi la cei cu vârsta de peste 55 de ani, iar oamenii nu au motive să fie reticenţi la acest vaccin

„Este o decizie foarte bine venită, pentru că, pe măsură ce vaccinurile se folosesc, apar date noi de eficacitate şi de tolerabilitate. Au apărut între timp două noi studii, unul publicat în revista The Lancet şi un studiu din Scoţia, care ne arată o producţie de anticorpi la persoanele mai în vârstă de 55 de ani vaccinate cu acest tip de vaccin. S-a solicitat un punct de vedere şi din partea Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei COVID care a răspuns, în urma votului favorabil, pentru ridicarea limitei de vârstă de vaccinare şi practic eliminarea acelei limite de 55 de ani. AstraZeneca este un vaccin care iniţial a fost întâmpinat cu un grad de reticenţă pentru că au apărut acele date cu o eficacitate mai scăzută, comparativ cu celelalte două. Depinde mult la ce te referi, dacă te referi la celelalte vaccinuri în uz, 62% cât a fost iniţial e mult, dacă te referi la 85 – 90% e mai puţin. Şi în această situaţie au apărut studiile ulterioare care ne-au arătat că acel 62% iniţial s-a transformat în 72%, 80% ulterior, tocmai pentru că este un vaccin care este mai folosit, şi încep sa apară şi alte studii care să ne confirme această eficacitate”, susţine medicul.

Dr. Moldovan precizează că sub nicio formă nu trebuie să fie reticenţă pentru că, pe măsură ce apar date noi, poate fi adaptat modul de conduită în ceea ce priveşte vaccinarea în funcţie de aceste date.

”La fel s-a întâmplat şi cu Pfizer,şi cu Moderna. Pe măsură ce este mai utilizat vaccinul ne arată şi alte faţete ale profilului de siguranţă şi atunci putem să ne modificăm strategia iniţială. Acea strategie de până la 55 de ani a fost extrem de precaută pentru că, de fapt, studiile iniţiale s-au făcut pe persoane care aveau până în 55 de ani, ştiind că acolo funcţionează am fost, ca lume ştiinţifică internaţională, am fost cu toţii de acord că se foloseşte acolo unde ai date de eficienţă”, a explicat specialistul.

Dr. Moldovan a făcut precizări referitoare la caracteristicile acestui al treilea val pandemic în România. Noile tulpini sunt mai contagioase în cazul copiilor. Vaccinarea depinde în mod direct de frecvenţa cu care primim vaccinuri, dar sunt şi centre care nu au lista de vaccinări completată

„Noile tulpini circulante sunt mai contagioase pentru copii şi se transmit mai uşor, de aceea categoric copiii sunt un element important de prevenţie din partea tuturor. Nu am avut foarte multe forme severe la copii, ceea ce este îmbucurător, dar prevenţia rămâne de bază şi este un sector la care trebuie să fim cu toţii extrem de atenţi. Ceea ce se observă în spitale este o rată mai mare de internare a persoanelor cu vârstă mai scăzută decât au fost în valurile anterioare, şi cu forme grave la aceste categorii. Deci vârste de adult tânăr. Cât despre vaccinare, este ceea ce se poate face la nivelul actual, pentru că ritmul de vaccinare noi l-am putea creşte, deja avem experienţa vaccinărilor, avem centre, avem persoanele care ştiu cum se organizează aceste centre şi care pot să vaccineze. Problema este de disponibilitate a vaccinurilor pentru că, avem, vin doze, dar iată că se întâmplă ca uneori să ne parvină vaccinuri în cantitate mai scăzută decât era iniţial estimată. Ritmul de vaccinare este cel impus de dozele disponibile de vaccin. Este surprinzător că sunt anumite centre care nu au lista de vaccinări completată, facem apel din nou la populaţie, recomandăm vaccinarea, pentru că este o metodă de prevenţie care ne protejează, inclusiv împotriva tulpinilor noi circulante. Nu avem foarte multe date de eficienţă, cele pe care le avem sunt de multe ori aproximative, dar cu siguranţă nivelul de anticorpi neutralizanţi care apare are un grad de protecţie şi faţă de aceste noi tulpini”, a declarat pentru News.ro dr. Moldovan.

Cum vom trăi sărbătorile de Paşte şi ziua de 1 Mai? „Este nevoie de răbdare acum, pentru ca mai târziu să revenim la viaţa normală”, spune dr. Moldovan

„Este greu să spun acum ce va fi atunci şi ce măsuri va trebui să luăm, pentru că va fi absolut o speculaţie şi nu sunt amatoare de aşa ceva. Trebuie să ne gândim că mai avem de aşteptat puţin, mai este nevoie de răbdare acum tocmai pentru ca mai încolo să putem să revenim la acea viaţă normală. Este din nou un moment de cumpănă în care numărul cazurilor creşte, încă depinde de noi toţi dacă aplicăm acele măsuri de prevenţie, să putem schimba cursul acestui val. Rugămintea este să păstraţi distanţa, să purtaţi masca, pentru că nu are rost să ne expunem. Pe măsură ce procesul de vaccinare se va derula şi numărul celor vaccinaţi va creşte, atunci ne vom putea gândi mai mult la o parte de relaxare, dar încă trebuie să avem grijă”, a precizat medicul.