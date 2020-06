Orban: Am putea vorbi de un val doi dacă ar fi dispărut complet răspândirea virusului în comunitate

"Nu i-aş spune val doi. Am putea vorbi de un val doi dacă ar fi dispărut complet răspândirea virusului în comunitate, acest lucru nu s-a întâmplat. Noi am luat gradual măsuri de relaxare (...) pe baza unor evaluări care au fost făcute de către specialişti şi care au analizat riscul epidemiologic aferent fiecărei activităţi pentru care noi am ridicat, gradual, restricţiile", a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Suceava, întrebat dacă s-ar putea vorbi despre un al doilea val al epidemiei, având în vedere creşterea numărului de infectări din ultimele zile.

Orban a precizat că autorităţile urmăresc "cu mare atenţie” creşterea numărului de cazuri şi că cea mai bună modalitate de a preveni este ca românii să respecte regulile de distanţare şi de igienă.

El a subliniat că nu exclude posibilitatea prelungirii stării de alertă, dacă numărul de infectări va fi în continuare unul "semnificativ”.

"Starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile, analizăm ceea ce se întâmplă în interiorul acestor 30 de zile, dacă rămâne o transmitere în comunitate semnificativă vom prelungi starea de alertă, dacă nu, nu. (...) Starea de alertă de conferă posibilitatea de a adopta măsuri în cadrul stării de alertă. Dacă va fi necesar să luăm alte măsuri decât cele pe care le-am luat (...) o să luăm alte măsuri”, a adăugat premierul.

El a transmis că nu îşi doreşte impunerea de noi măsuri restrictive.

"Nu îmi doresc să mai impunem nicio restricţie, dorinţa mea este ca viaţa să revină la normal. (...) Lucrul ăsta va fi posibil doar dacă, în condiţiile unei vieţi cât mai aproape de normal, oamenii vor respecta regulile, se vor păzi pe sine şi îi vor păzi pe cei din jur”, a mai afirmat primul ministru.