Octavian Jurma: Am mari rezerve faţă de utilizarea, acum, a certificatului verde. Care sunt argumentele

Într-o postare pe pagina sa de socializare, cercetătorul Octavian Jurma explică de ce fiind un susţinător al certificatului verde pentru uz intern de foarte multă vreme, acum, are mari rezerve faţă de acesta.

Redăm mai jos întreaga postare de pe Facebook:

Am susţinut adoptarea certificatului verde pentru uz intern încă dinainte de valul 3 tocmai că este o măsură preventivă care ar fi stimulat:

1) vaccinarea

2) testarea

3) declararea bolii

adică ar fi recompensat comportamentul responsabil, ne-ar fi permis să păzim starea de confort din timpul verii şi ar fi permis decuplarea activităţii sociale de incidenţă.

Acum însă am mari rezerve faţă de utilizarea certificatului verde în România în acest moment de criză politică în care nimeni nu mai este responsabil de nimic într-o pandemie complet politizată.

O saă va demonstrez mai jos că certificatul verde funcţioneaza şi funcţioneaza foarte bine, însă doar alături de alte masuri fireşti într-o societatea civilizată şi alfabetizată sanitar, condusă de un guvern responsabil care pune viaţa şi sănătatea oamenilor mai presus de interesul politic personal sau de partid.

IÎntr-o ţară condusă de un guvern iresponsabil care pune interesele politice deasupra sănătăţii şi vieţii oamenilor, paşaportul verde se poate iîtoarce împotriva sănătăţii publice. Într-o astfel de ţară certificatul verde va eşua chiar dacă funcţionează la alţii, tot aşa cum şi vaccinarea a eşuat chiar dacă funcţioneaza la alţii.

Vă las pe voi sa decideţi ce fel de guvern avem noi. Pentru moment haideţi să vedem ce se întâmplă în ţările conduse de guverne responsabile care nu se tem să ia măsuri nepopulare pentru a proteja sanatatea cetăţenilor.

Marea Britanie a demonstrat elocvent beneficiile masurilor farmaceutice (vaccinarii) de combatere a pandemiei. Numarul de cazuri grave si decese a fost mult mai scazut in valul 4-Delta decat in valul 3-Alpha.

Cu toate acestea, tari campioane la vaccinare ca Marea Britanie si Israel, au neglijat masurile non-farmaceutice si nu au controlat la fel de bine numarul de infectari.

Numarul de cazuri in valul 4-Delta a fost a fost la fel de mare ca valul 3 in Marea Britanie si chiar mai mare decat valul 3 in Israel.

Negatinonistii s-au grabit sa arate cu degetul la Israel ca o dovada ca vaccinarea nu ajuta, pentru ca nu inteleg ca o tulpina de 2x mai infectiosa poate produce cu usurinta valuri de 4x mai mari si deci simplul fapt ca valul Delta e la fel de mare ca valul Alpha e o dovada clara ca vaccinarea functioneaza.

De altfel Romania e pe cale sa arate lumii cat de mare poate ajunge valul Delta intr-o populatie slab vaccinata chiar daca tirania negationista face eforturi disperate sa minimizeze numarul de cazuri prin limitarea testarii RT-PCR la jumatate fata nivelul de acum 1 an.

Vedem in aceste tari ca pariul exclusiv pe vaccinare este extrem de eficient pe vechile tulpini, dar permite variantei Delta sa circule la fel de eficient ca tulpina Alpha. Acesta circulatie este mult mai periculoasa decat pare pentru ca permite virusului sa gaseasca "ac de cojocul vaccinarii noastre", dar o sa mai tot vorbim despre asta.

Australia si Noua Zeelanda, au demonstrat pe de alta parte ca masurile non-farmaceutice sunt de asemenea foarte eficiente daca sunt luate rapid, la o incidenta mica si aplicate cu fermitate, dar au neglijat vaccinarea.

Vedem ca tarile asiatice care au gestionat foarte bine primele 3 valuri cu masuri non-faramaceutice sunt puternic lovite de tulpina Delta. Pariul exclusiv pe carantina si alte masuri non-farmaceutice este castigator pe vechile tulpini dar permite variantei Delta sa circule si sa produca cazuri mai grave decat in tarile vaccinate.

Explicatia acestui succes al variantei Delta o putem gasi in istoria epidemiilor. Tulpina Delta a urcat in categoria virusilor care necesita imunizare de turma de peste 90%, alaturi de variola si polio. Daca dupa secole de valuri periodice nu am atins pe cale naturala acest prag de imunizare, este foarte putin probabil sa putem scapa prin imunizare naturala de COVID-19. Doar prin imunizare artificiala (vaccinare) globala am reusit sa eradicam variola si polio [pentru moment], va fi la fel probabil si pentru SARS-CoV-2.

Dar atunci ce putem sa facem? Exista tari care au implementat bine simultan atat masurile farmaceutice cat si cele non-farmaceutice inaintea valului 4-Delta?

Din fericire raspunsul este, DA!

In vreme ce Romania pare acum hotarata sa reproduca experienta Italiei din primul val, Italia a invatat din greselile din primul val si pare hotarata sa reproduca succesul Romaniei din primul val, dar evitand carantina [barosul] cu ajutorul unor unelte incomparabil mai usor de suportat decat carantina generala: vaccinarea [scutul] si certificatul verde [bisturiul].

Italia are o rata mare de vaccinare chiar daca nu la fel de mare ca Marea Britanie si Israel. Italia are insa si o politica foarte intensa de preventie non-farmaceutica, chiar daca nu la fel de intensa ca Australia si Noua Zeelanda.

Diferenta cea mai importanta intre Italia si Marea Britanie nu este deci rata de vaccinare, ci modul de implementare si utilizare a certificatului verde (pasaportul verde) pentru triajul epidemiologic in interiorul tarii.

Vedem ca astfel Italia a reusit nu doar sa aiba un numar la de scazut de decese ca Marea Britanie, dar isi un numar mult mai mic de cazuri noi pentru ca dublat vaccinarea cu introducerea timpurie si extensiva a pasaportul verde simultan cu masurile de relaxare din vara.

Concluzia este simpla si a fost repetata permanent de specialistii in santate publica si epidemiologie din toata lumea: toate masurile preventive, faramaceutice si non-farmaceutice trebuie folosite simultan si cat mai repede pentru a stopa pandemia si mai apoi pentru a preveni alte valuri epidemice. Utilizarea exclusiva a unei singure masuri face posibila pe termen lung selectia de tulpini capabile sa ocoleasca masura respectiva.

Ce inseamna succesul Italiei pentru Romania?

Din pacate, nimic. Certificatul verde nu ne mai poate ajuta ca societate in valul 4 Delta si nici vaccinarea. Ele sunt masuri preventive care ajuta sa menti verdele verde si nu sa colorezi rosul in verde. Degeaba vopsim gardul cand a luat foc casa...

Discutia despre certificatul verde a fost politizata, contestata si amanata pana cand relaxarea a ajuns la un nivel atat de ridicat incat atat vaccinarea cat si certificatul verde au ajuns sa fie percepute ca masuri punitive!

Am pierdut vaccinul ca arma de lupta cu pandemia, acum riscam sa pierdem si certificatul verde prin compromiterea sa de politicienii care au nevoie de pretexte sa continue relaxarea si dupa 3 la mie.

Certificatul verde nu are sens intr-o tara atat de relaxata cum este acum Romania, pentru ca nu adauga nimic la libertatea pe care o avem deja. Dimpotriva, am ajuns atat de relaxati incat certificatul verde este restrictiv. Daca il vom impune va fi respins la fel ca vaccinarea, prin urmare nu are rost sa il impunem doar din disperare.

E tardiv sa constuiesti digul cand inundatia ti-a ajuns in casa, mai ales daca toata vara ai trambitat ca inundatiile s-au terminat si digurile sunt costisitoare si ingradesc libertatea de miscare.

E momentul sa intelegem ca nici o regula nu functioneaza daca nu e respectata in primul rand de lideri. Cuvantul cheie e aici respect. Respectul celui care a primit puterea pentru cel care i-a dat puterea, ca sa guverneze in numele celui guvernat, spre binele celui guvernat. Respectul celor guvernati fata de regulile stabilite prin comun acord de catre cei pe care i-am ales sa ne guverneze.

Haideti sa ne asiguram ca toata lumea respecta regulile pe care le avem deja, ca poarta masca corect acolo unde e obligatorie si abia apoi sa apelam la masuri care ne pot exploda in fata daca nu sunt implementate corect si universal. Asta e tot.

In concluzie, vreau certificatul verde dar nu ca pretext sa continuam sa ne comportam iresponsabil in pandemie.

PS. Astfel de decizii trebuie luate prin lege. Specialistii in drept va pot explica mai bine de ce!