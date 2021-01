Numărul de elevi din clasele de liceu va fi redus, în paralel cu creşterea numărului de clase

Măsura a fost inclusă într-un ordin de ministru privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar. Inspectoratele urmează să trimită până la 1 februarie către minister planurile de şcolarizare conform noilor reglementări.

Se lucrează mai uşor cu elevi mai puţini la clasă

Ministrul a mai spus că decizia se va aplica din următorul an şcolar pentru că atunci vor intra mai puţini elevi la liceu, deoarece este generaţia împărţită între clasa pregătitoare şi clasa I. „Dacă ratăm acest moment, e greu să vină un moment mai propice”, a mai spus Cîmpeanu.

Reprezentanţii elevilor au cerut în mai multe rânduri Ministerului Educaţiei să nu se reducă numărul de clase, chiar dacă populaţia şcolară a scăzut, ci să se reducă numărul de elevi la clasă. „A porni de la ideea că o clasă trebuie să aibă obligatoriu peste 25 de elevi pentru a putea funcţiona în parametri optimi este fundamental greşit. Faptul că populaţia şcolară a scăzut faţă de anii trecuţi nu ar trebui să influenţeze în niciun fel structura profilurilor şi a specializărilor din învăţământul liceal, ci, din contră, ar trebui să ajute la formarea unor clase cu mai puţini elevi, în care profesorii să îşi poată centra resursele şi atenţia către fiecare elev în parte, în mod individual”, argumentează Silviu Morcan, preşedintele Consiliului Elevilor Constanţa.

„Doi elevi în minus nu e mare lucru”

Profesorul Ştefan Vlaston, expert în educaţie, este de părere că măsură nu va rezolva problemele din licee. „Doi elevi în minus la clasă nu e mare lucru. În liceele teoretice, ce mi-e 28, ce mi-e 26 de elevi, tot aia este pentru că şi aşa nu îi ai pe toţi 28 la clasă, în fiecare zi, că mai lipsesc, se mai îmbolnăvesc. Din experienţa mea de profesor, vă pot spune că niciodată într-o clasă nu sunt toţi elevii. Iar în liceele industriale, şi sunt multe, elevii nu vin la şcoală, acolo e un abandon şcolar masiv. Şi sunt în clasă efectiv cam 16-20 de elevi, în niciun caz 28. Dar ei rămân trecuţi în cataloage ca să obţină finanţarea per capita mare”, argumentează profesorul.

În opinia profesorului Vlaston există un complex de interese: directori/inspectori care raportează fals numărul de elevi din clase pentru că finanţarea se face per capita. „Dacă un director raportează 1.200 de elevi înscrişi, şi el efectiv în clase are doar 800, dar ia bani pentru 1.200”, mai spune Ştefan Vlaston. Plus că, în fiecare toamnă, susţine profesorul Ştefan Vlaston, diriginţii sunt obligaţi să înscrie în cataloage şi elevii care nu au fost efectiv la şcoală, repetenţi, elevi cărora nu li s-au încheiat mediile: „Sunt înscrişi la grămadă”. Expertul în educaţie se îndoieşte de eficienţa unei astfel de măsuri, cu atât mai mult cu cât ministrul a anunţat înfiinţarea a încă 1.000 de noi clase de liceu: „1.000 de clase în plus înseamnă bani în plus pentru educaţie! Îi avem?”

Dimpotrivă, spune Ştefan Vlaston, numărul de clase ar trebui redus. „Dacă ai clase cu 20 de elevi, din trei clase poţi să faci două şi realizezi o economie, pentru că tot se spune că nu sunt bani la buget.”