Noi măsuri anti-COVID de la Ministerul Sănătăţii: Redirecţionarea urgenţelor non-COVID către spitale de boli cronice, suplimentarea paturilor ATI în unităţi neimplicate până acum VIDEO

Principala măsură anunţată duminică este suplimentarea paturilor de Terapie Intensivă în spitale la care Ministerul Sănătăţii nu a apelat până acum, iar Voiculescu a dat exemplul Fundeni, Institutul Oncologic, Colţea, Gerota şi Spitalul Colentina.

„Am mers către spitale la care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să apelăm pentru astăzi, pentru suplimentarea paturilor. Am mers la Spitalul Fundeni, avem acolo un număr de 70 de paturi cu oxigen şi 14 paturi de ATI. Institutul Oncologic Bucureşti – 5 paturi ATI şi 5 paturi terapie acută (Spitalul Coletina, Spitalul Gerota, Spitalul Colţea, alte spitale unde vor fi suplimentate paturile pentru tratarea pacienţilor COVID-19 care au nevoie de ATI, n.red.). De asemenea, avem o creştere a numărului de paturi în unităţi mobile, precum Nasta, Victor Babeş. Şi vorbim de asemenea o creştere a paturilor la Spitalul Pantelimon. Aceasta este prima măsură pe care am luat-o în ultimele 48 de ore“, a declarat Vlad Voiculescu.