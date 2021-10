Nelu Tătaru: Suntem pe o pantă ascendentă. Numărul real de cazuri de COVID zilnice este de cinci până la zece ori mai mare decât cele declarate

„În valul doi cel mai mare număr de cazuri era 10.000. Acum cred că am luat-o cam uşor. În condiţiile în care avem teste, ne testăm acasă, uneori poate nu declarăm şi avem cazurile care trecute printr-o primă fază din boală ajung la spital direct pe terapie intensivă. (...) Cei care se declară astăzi în raportările oficiale sunt mai puţini. Sunt multe capacităţi de testare, ne testăm acasă. (...) Cifra oficială din România nu este de 8.000 cât a venit astăzi.

Suntem pe o pantă ascendentă. Mobilitatea este cea care dă şi transmiterea în comunitate. Urmează ca săptămâna aceasta şi cea următoare să mai avem un trend crescător odată cu deschiderea şcolilor. Vedem dacă vom ajunge la 20-30 de mii de cazuri pe zi.

Noi făceam anul trecut acele studii şi ajunsesem la concluzia că numărul de cazuri pe care îl avem îl înmulţim cu 5 până la 10 pentru a vedea numărul real de cazuri. În acest moment eu spun că putem înmulţi cu 5 până la 10. Pe nedeclaraţi putem să avem până la 50.000 de cazuri. INSP spunea că putem ajunge până la 30.000 de cazuri declarate zilnic”, a declarat fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, la Digi24.

El afirmă că acum avem o transmitere mult mai mare deoarece ne-am crezut în siguranţă şi am renunţat la a mai fi la fel de vigilenţi.

„Cred că am luat-o mai uşor crezând că am scăpat. Acum ne dăm seama că avem o transmitere mult mai mare. Vedem în acest moment că avem de luptat cu un val în care virusul este mult mai contagios. Avem între 5-8 de persoane care pot fi infectate de cineva bolnav, avem o perioadă de incubaţie mai scurtă decât la celelalte tulpini. (...) A fost un moment în care am văzut cam peste tot un liber la evenimente, prezenţa unor teste, vaccinuri şi atunci poate ne-am crezut în siguranţă”, a precizat Nelu Tătaru care consideră că nu sunt necesare restricţii în plus, dar trebuie văzut dacă cele existente se respectă.