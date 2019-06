Motivul pentru care şapte cupluri gay au dat în judecată statul român la Curtea europeană pentru drepturile omului

Persoanele care fac parte din aceste şapte cupluri stabile nu au putut accesa nicio formă legală de recunoaştere şi protecţie a familiei lor, cu consecinţele grave în viaţa lor de zi cu zi, spun reprezentanţii comunităţii LGBTI.

„Partenerii nu sunt recunoscuţi la spital sau în relaţie cu alte unităţi sanitare ca fiind aparţinători – prin urmare, ei nu pot sta unul lângă celălalt la medic sau în spital şi nu pot decide pentru celălalt în cazuri de forţă majoră, nu pot ridica de la morgă corpul partenerului în caz de deces sau efectua demersurile de scoatere a certificatului de deces, obţinerea ajutorului de înmormântare. Nu se pot moşteni unul pe celălalt prin intermediul moştenirii legale şi nici nu pot beneficia de statutul de co-asigurat pe contractul de asigurări de sănătate al partenerului”, precizează directorul executiv al Asociaţiei ACCEPT, Teodora Ion-Rotaru.

„Cererea adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost depusă de 14 reclamanţi care formează 7 cupluri de persoane de acelaşi sex, susţinuţi de Asociaţia ACCEPT. Am reclamat faptul că statul român şi-a încălcat obligaţia pozitivă de a acorda o formă de recunoaştere şi protecţie legală familiilor formate din cupluri de persoane de acelaşi sex. Mai mult, am argumentat existenţa unui tratamentul discriminatoriu prin care statul român, în mod activ, a modificat cadrul juridic după anul 2009 pentru a preveni obţinerea unei forme de protecţie juridică de către aceste cupluri. Am invocat încălcarea art.8 şi 14 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (CEDO), respectiv dreptul la viaţă privată şi de familie şi dreptul de a nu fi supus discriminării pe criteriul orientării sexuale şi am cerut aplicarea precedentului din cauza Oliari şi Alţii contra Italiei (21 iulie 2015),” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului şi membră a ACCEPT.

Una dintre familiile care solicită la CEDO reglementarea parteneriatului civil în România este formată din Florin Buhuceanu şi Victor Ciobotaru. Celelalte şase cupluri doresc să rămână pe moment anonime.

Legislaţia nu protejază cuplurile gay

„Curtea Constituţionaţă a României a statuat prin Decizia nr. 534 / 2018 în cauza Coman faptul că persoanele LGBTI au un drept constituţional la viaţă privată şi de familie, fiind egale cuplurilor heterosexuale ca drepturi şi îndatoriri. În România, există un conflict între realitatea socială şi realitatea legală în care trăiesc familiile gay, cu consecinţe foarte grave pentru comunitatea LGBTI, iar Parlamentul şi Guvernul refuză să pună capăt discriminării. Autorităţile participă în cunoştinţă de cauză la întreţinerea şi agravarea acestei situaţii. În ciuda faptului că cele 7 familii pe care noi le reprezentăm trăiesc împreună de ani de zile, sunt cunoscuţi şi acceptaţi de majoritatea celor din jurul lor ca familie (prieteni, vecini, familie extinsă, colegi), legea nu le conferă nicio recunoaştere oficială şi nicio protecţie legală. Argumentul invocat iar şi iar – absenţa nevoii sociale – este unul mincinos. ACCEPT stă la dispoziţia tuturor cuplurilor de acelaşi sex din Bucureşti şi din tară care doresc să dea în judecată statul român şi le va reprezenta gratuit în instanţă şi la CEDO,” a declarat Teodora Ion-Rotaru, Directoare executivă, Asociaţia ACCEPT.

„Sociologii estimează că în prezent aproximativ 10% din populaţie trăieşte în cuplu, fără o recunoaştere juridică. Din 1993 până în prezent, ponderea românilor care resping persoanele gay a scăzut cu 25 de puncte procentuale, iar suţinerea pentru recunoaşterea familiilor LGBTI este în creştere”, se mai arată în comunicat.

În contextul Referendumului din octombrie 2018, organizat ca urmare a solicitării unui grup de iniţiativă numit Coaliţia pentru Familie, referendum ce urmărea definirea restrictivă a familiei prin înlocuirea termenului neutru de gen ”soţi” cu formula restrictivă ”un bărbat şi o femeie”, populaţia României a boicotat în mod majoritar această iniţiativă.„ În ciuda unei campanii extrem de agresive realizată de Coaliţia pentru Familie, de Guvern şi de partidele de la guvernare, referendumul a eşuat – doar 21.1% din populaţie s-a prezentat la vot, în condiţiile unui prag de 30%”, au conchis reprezentanţii ACCEPT.

