Ministrul Sănătăţii afirmă că nu există un standard care să arate de la ce număr de anticorpi o persoană este protejată de reinfectare

"Şi dacă am trecut prin boală şi nu am ştiut sau dacă am trecut prin boală şi am ştiut, recomandarea este: vaccinaţi-vă”, a adăugat Alexandru Rafila.

Ministrul a explicat că a trecut printr-o boală care "a fost manifestă", a stat izolat şi a făcut tratament pentru COVID-19, iar ulterior s-a vaccinat şi nu a avut niciun fel de reacţie adversă.