Ministrul Culturii a anunţat că o caravană cu vedete ar putea merge prin mai multe zone din ţară, pentru a convinge populaţia să se vaccineze anti-COVID

„campaniile de vaccinare in instituţiile culturale nu s-au oprit vom continua, problema este de cerere. Lumea nu mai este atât de interesată, cei care au fost deja s-au vaccinat iar acum ne raportam la numărul celor care solicită, dar cifrele ne arată o scădere a interesului. Atunci trebuie să intervenim şi sa fim activi. Încercam să fim inventivi, să venim cu ceva nou, ca lumea să fie interesată. Cred că publicul targetat pe evenimente s-a cam vaccinat. Exista studii la CNCAV. Principala problemă spre care trebuie să ne reorientăm sunt oraşele si zona rurală. Dacă vă uitaţi, procentele de vaccinare in oraşele mari sunt mulţumitoare. Evenimentele precum cel de la Biblioteca Naţională nu targetează segmentul de public, cu cea mai mică rata de vaccinare. Trebuie să mergem către dânşii cu caravane”, a afirmat Bogdan Gheorghiu, într-un interviul la B1TV.

Ministrul a spus s-ar putea organiza o caravană cu vedete ar putea merge prin mai multe zone din ţară ca să convingă populaţia să se vaccineze anti-COVID, idee pe care a discutat-o cu preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghiţă.

„Am discutat cu Valeriu Gheorghiţă. Noi ne gândim la o caravană care să aibă vedete cu priză în zona targetată şi să aibă un traseu prin zonele cu o rată de vaccinare mai slabă, pe care să o îmbunătăţim” a precizat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Totodată, ministrul le-a cerut organizatorilor de evenimente culturale să se implice mai activ în campania de vaccinare, pentru ca, pe viitor, oamenii să poată participa la spectacole fără restricţii.

"Facem un apel către organizatori să se implice mai activ in campania de vaccinare, pentru că toate relaxările vin după un procent de vaccinare bun. Dorim o implicare mai activă a organizatorilor de evenimente in campania de vaccinare. Se fac eforturi mari. Guvernul a iniţiat tot felul de campanii şi noi, la Ministerul Culturii, am avut campanii de vaccinare in nenumărate instituţii aflate in subordinea noastră. Au fost desfăşurate cu succes", a spus ministrul.