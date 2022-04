Medicii au prelevat organele unui tânăr în moarte cerebrală, la SJU Sfântu Gheorghe. Ficatul va ajunge la fetiţa cu Boala Wilson

Inima tânărului de 17 ani va fi transplantată la Târgu Mureş, unei adolescente de 16 ani cu insuficienţă cardiacă, iar rinichii vor ajunge la Cluj.

BodyOperaţia de prelevare a organelor de la donatorul în vârstă de 17 ani a început la ora 10.00, iar primele prelevate au fost inima, ficatul şi rinichii, apoi, la final, fragmentele de os. O echipă medicală de la Spitalul Colentina a mers la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe pentru prelevarea fragmentelor de os.

"Suntem trei membri, eu sunt medic specialist, mai am două colege rezidente de an mare, mergem să prelevăm ţesut osos, mai exact un segment de femur, pe care o să-l folosim probabil la un pacient cu o patologie tumorală, unde practic o să înlocuim segmentul afectat de tumoră. Pacientul a fost internat la Colentina, i s-a făcut o biopsie, ştim sigur ce are, care este patologia, îl pregătim în vederea transplantului osos, faţă de celelalte transplanturi noi avem avantajul că putem să stocăm ceea ce prelevăm la minus 80 de grade, până la 5 ani”, a explicat pentru News.ro medicul Stefan Ciumeica de la Spitalul Colentina din Capitală.

"Noi suntem obişnuiţi cu astfel de situaţii mai complicate, tragice de multe ori, dar este mare lucru că se reuşeşte totuşi salvarea unui copil”, a declarat medicul, referitor la situaţia fetiţei de 5 ani internată la Fundeni cu Boala Wilson.

Donatorul este un băiat de 17 ani din Sfântu Gheorghe care a intrat în moarte cerebrală după ce a suferit un traumatism toracic.

Operaţia de transplant hepatic va avea loc la Centrul de Transplant Hepatic Fundeni, cel mai probabil începând cu ora 16.00. În sala de operaţie vor fi echipe atât de la Spitalul Clinic Fundeni, cât şi de la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitală.

În cursul zilei de vineri, responsabilii din Ministerul Sănătăţii au anunţat că fetiţa de cinci ani cu hepatită severă internată la Spitalul "Grigore Alexandrescu” a fost transferată la Institutul Clinic Fundeni pentru efectuarea transplantului hepatic. Aceştia au precizat că fetiţa este în stare gravă, dar stabilă, specifică pacienţilor cu insuficienţă hepatică, având şi alte comorbidităţi. În timpul transportului cu ambulanţa fetiţa a fost însoţită de un medic specialist ATI de la Spitalul "Grigore Alexandrescu”. Totodată, a fost stabilită cauza hepatitei severe, care este Boala Wilson, o tulburare genetică ce provoacă stocarea excesivă a cuprului în organism. Acumulările de cupru determină insuficienţă hepatică şi leziuni multiple la nivelul altor organe, iar transplantul reprezintă în acest caz opţiunea terapeutică, au explicat cei din Ministerul Sănătăţii.