Medici: Generaţia Net (1981-1996) ar trebui să-şi mute atenţia dinspre tratament spre prevenţie

Cu ocazia „Zilei Internaţionale a Îngrijirii Personale”, compania Sanofi a publicat raportul intitulat: „Be Your Best 2019 – Empowering the Net Generation to Make the Most of Self-Care” („Fii cea mai bună versiune a ta în 2019 – Sprijinirea Generaţiei Net să utilizeze cât mai eficient soluţiile de îngrijire personală”), care aduce noi răspunsuri legate de percepţiile şi practicile de autoîngrijire ale acestei generaţii de consumatori şi ale profesioniştilor din domeniul sănătăţii (medici generalişti şi farmacişti) din opt ţări ale lumii.

Studiul a demonstrat că majoritatea tinerilor din Generaţia Net (cei născuţi între 1981 şi 1996), abordează problema îngrijirii personale cu seriozitate, 43% dintre ei căutând informaţii în acest sens cel puţin o dată pe săptămână. Printre sursele de informare preferate de tineri sunt internetul (anumite website-uri de sănătate), familia şi prietenii.

De asemenea, persoanele din generaţia Net au tendinţa de pune accent pe tratarea problemelor medicale pe măsură ce apar şi nu încearcă să prevină viitoarele afecţiuni. Specialiştii din domeniul sănătăţii consideră că această generaţie ar trebui să-şi mute atenţia dinspre tratament spre prevenţie.

Conform studiului, generaţia Net nu asociază autoîngrijirea cu capacitatea de a prelua controlul asupra propriei stări de sănătate şi a evita epuizarea.

Prin autoîngrijire, generaţia net înţelege: stil de viaţă activ (48%), dietă sănătoasă (60%), echilibrul profesional-personal (28%), reducerea riscurilor pentru sănătate (32%) şi rutină de îngrijire a pielii (25%).

„Raportul dezvăluie faptul că, deşi bine intenţionaţi, consumatorii din Generaţia Net nu reuşesc întotdeauna să facă cele mai bune alegeri pentru a-şi menţine starea generală de sănătate. În contextul unei societăţi guvernate de accesul facil la informaţii, vocile autorizate nu reuşesc întotdeauna să se facă auzite. Este atât răspunderea autorităţilor, cât şi a industriei farmaceutice să răspundă nevoii acestor consumatori de a beneficia de informaţii care să îi ajute să aibă o viaţă mai sănătoasă şi împlinită”, consideră preşedintele executiv al companiei Sanofi, Alan Main.

Sondajul arată că nativii în era digitalului, consumatorii din Generaţia Net au încredere în capacitatea lor de autoîngrijire şi consideră că se pot menţine sănătoşi prin autoîngrijire. În schimb, 59% dintre profesioniştii din domeniul sănătăţii, cred dimpotrivă, că reprezentanţii acestei generaţii nu fac destul pentru a se îngriji, în ciuda informaţiilor care le sunt la îndemână. De asemenea, aceştia declară că încrederea în informaţiile online ar putea provoca, în mod paradoxal, îngrijorări inutile acestei generaţii.

Totodată, doar o treime dintre cei intervievaţi se simt bine informaţi privind opţiunile de îngrijire personală disponibile prin intermediul serviciilor de sănătate, în regiunea lor.

„Este necesar ca toţi actorii din domeniul sănătăţii să ia atitudine şi să asculte această generaţie de două miliarde de consumatori. Dacă am reuşi să creăm în parteneriat cu toţi actorii implicaţi un mediu propice recunoaşterii valorii autoîngrijirii, adaptării politicilor şi normelor din domeniu şi utilizării responsabile a datelor integrate, valorificând această putere incredibilă pentru a îmbunătăţi sănătatea, atunci am putea transforma cu adevărat ecosistemul sanitar”, a mai spus Alan Main.

„Generaţia Net se confruntă cu noi presiuni cotidiene precum nesiguranţa locului de muncă, responsabilităţi financiare în creştere, cărora li se adaugă creşterea puterii de influenţă a reţelelor de socializare. De aceea nu este o surpriză că menţinerea şi gestionarea propriei stări de sănătate devine din ce în ce mai importantă pentru această generaţie. Totuşi, acelaşi raport arată că ei nu fac întotdeauna alegerile corecte când vine vorba de autoîngrijire, deşi au acces la mai multe informaţii decât oricare dintre generaţiile anterioare. De aici şi nevoia din ce în ce mai mare a educării, maturizării şi responsabilizării consumatorului în privinţa gestionării propriei sănătăţi. Beneficiul maxim al autoîngrijirii poate fi atins doar dacă avem un consumator informat, care are capacitatea să distingă între situaţiile în care îşi poate autogestiona starea de sănătate şi cele în care este necesară recomandarea unui medic sau farmacist. Este un deziderat pe care încercăm să îl atingem prin campania educaţională "Despre sănătate, cu responsabilitate", derulată de Asociaţia Română a Producătorilor de medicamente fără prescripţie, suplimente alimentare şi dispozitive medicale (RASCI), în care Sanofi este membru activ.”, a completat Consumer Healthcare General Manager, Sanofi Romania & Moldova, Iulia Roşian.

Datele din raportul citat mai sus au fost culese în perioada martie-aprilie 2019. Cercetarea a fost efectuată în opt ţări, şi anume, în Franţa Marea Britanie, Rusia, SUA, Brazilia, China, Japonia şi Africa de Sud. În cadrul cercetării au fost analizate 2,7 milioane de postări în mediile de socializare ale generaţiei Net, în perioada martie 2017 – aprilie 2019.

Sanofi Consumer Healthcare este o divizie a companiei Sanofi, o organizaţie mondială în domeniul sănătăţii, dedicată îmbunătăţirii calităţii vieţii oamenilor din întreaga lume. Divizia Global Consumer Healthcare a înregistrat vânzări de 4,7 miliarde de Euro în 2018. Sanofi Consumer Healthcare este una dintre cele mai importante organizaţii în piaţa medicamentelor fără prescripţie medicală, a suplimentelor alimentare şi a dispozitivelor medicale, care oferă soluţii de îngrijire personală inovatoare, centrate pe consumator şi acoperind în principal patru arii terapeutice: tuse, răceală şi alergii; durere, sănătate digestivă şi sănătate nutriţională.

