„Mai rău decât în abatoare”. Cum au reacţionat şapte influenceri români la experimentele făcute pe animale în Uniunea Europeană - VIDEO

Asociaţia F.R.E.E. (Freedom and Respect for Every Earthling) lansează împreună cu şapte influenceri din România un videoclip prin care îşi doresc să strângă cât mai multe semnături pentru Iniţiativa Cetăţenească Europeană împotriva testării pe animale în UE.

„Parcă am fost un personaj într-un film de groază. Mi s-a părut chiar mai rău decât ce văd în imaginile filmate în abatoare.” - Andrei Roşu

Influencerii au fost rugaţi să privească imagini reale din laboratoarele de testare din UE. Aceştia au văzut faptul că testarea pe animale este tulburătoare, dureroasă şi traumatizantă, iar animalele suferă enorm.

„Cred că nu suntem conştienţi de ceea ce facem.” - Cătălina Grosu

„Milioane de animale sunt folosite anual în Europa pentru a testa substanţe chimice, pesticide, produse de uz casnic, medicamente, ingrediente cosmetice sau chiar botox. Acest lucru se întâmplă deşi s-a dovedit că până la 94% dintre medicamentele care sunt testate cu succes pe animale eşuează la om. Există deja multe alternative moderne, fără cruzime, care sunt folosite deja de ani de zile. Vrem ca aceste să înlocuiască testele crunte pe animale în toată Europa. Animalele cele mai testate sunt iepuri, şoricei, porcuşori de guinea, porci, primate, pisici şi câini din rasa Beagle, fiindcă sunt cei mai blânzi şi uşor de abuzat zi după zi. În unele cazuri, aceste animale mor din cauza efectelor toxice ale substanţelor chimice şi medicamentelor care sunt pompate în corpurile lor în doze letale”, a declarat reprezentanta F.R.E.E., Tania Vanhoof.

„Puterea e în mâinile noastre şi împreună putem face o schimbare.” - Marius Mitrache

Campania face parte din Iniţiativa Cetăţenească Europeană, care îşi propune să strângă un milion de semnături în toată UE şi să interzică aceste practici înfiorătoare. Încă mai sunt 300.000 de semnături de strâns până pe 31 august. România are puterea de a salva iniţiativa europeană prin intermediul milioanelor de cetăţeni cu drept de vot! Semnează iniţiativa (ICE) acum pe: https://endanimaltesting.eu/ro.

„Fără testare pe animale, te rog!” - Ana Maria Bircianu

Videoclipul poate fi vizionat pe pagina Free - Freedom and Respect for Every Earthling sau mai jos: