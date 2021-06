Mai multe trenuri ca niciodată spre litoral. Cât va costa şi cât va dura călătoria cu Trenurile Soarelui

În acest an vor fi mai multe trenuri ca niciodată spre litoral şi CFR Călători are cele mai multe, dar sunt prezenţi şi privaţii. Astra TC şi Regio Călători au trenuri Bucureşti - Mangalia, Softrans are trenuri dinspre Braşov şi Bucureşti, iar Transferoviar va avea în premieră tren Bucureşti - Constanţa şi Buzău – Mangalia (face aproximativ 4 ore), conform hotnews.ro.

La trenurile CFR Călători cea mai scumpă călătorie costă 324 lei de la Satu Mare la Mangalia în compartiment single, în timp ce un loc pe scaun la clasa a 2 a costă 117 lei, iar un loc în cuşeta cu 6 locuri costă 153 lei. De la Sibiu la Constanţa un loc pe scaun la clasa a 2 a costă 86 de lei, iar la clasa 1 este 132 lei.

De la Braşov la Constanţa un bilet costă 68 de lei la Clasa 2, iar de la Bucureşti la Constanţa un bilet la clasa a 2 a costă 51 de lei, iar la clasa 1 este 76 de lei.



De la Mangalia la Iaşi cel mai ieftin bilet este 86 de lei, iar în cuşetă cu 6 paturi tariful este 122 lei.



De la Timişoara la Mangalia preţul este 102 lei la clasa a 2 a pe scaun, la cuşetă de 6 locuri se adaugă 36 de lei, iar în vagon de dormit cu două paturi în compartiment un loc costă 226 lei.



La Softrans biletul costă 34 de lei de la Bucureşti la Constanţa, iar la Regio Călători şi Transferoviar este 33 de lei.



La Astra Transcarpatic un drum de la Bucureşti la Mangalia costă 66 de lei, iar la Transferoviar călătoria Buzău - Mangalia va costa 39 lei.