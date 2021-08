Hubert Thuma, Preşedintele CJ Ilfov: „Nu plouă cu câini pe străzi. Problema pleacă din curţile noastre. Dacă sterilizăm masiv şi alegem să adoptăm, rezolvăm problema câinilor părăsiţi”

Hubert Thuma, Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov: „Nu plouă cu câini pe străzi. Problema pleacă din curţile noastre. Dacă sterilizăm masiv şi alegem să adoptăm, rezolvăm problema câinilor părăsiţi.”

Situaţia animalelor fără stăpân este o problemă cu care România se confruntă de mulţi ani. De-a lungul timpului, autorităţile au înaintat mai multe soluţii, însă cele mai eficiente – inclusiv pe termen lung – continuă să fie sterilizarea şi adopţia. Consiliul Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti lucrează la un proiect ce îşi propune să promoveze adopţia câinilor din adăposturi şi să încurajeze sterilizarea. Elementul central va fi un site, de unde cetăţenii îşi pot alege foarte uşor un prieten pe viaţă.

Aflăm constant poveşti dramatice în centrul cărora se află maidanezi. Cum arată statisticile în România faţă de alte ţări ale Uniunii Europene? De ce ei au reuşit să ţină acest fenomen sub control, iar noi încă nu?

H.T.: Schimbarea nu poate să vină decât din cooperare, dar şi din educarea cetăţenilor cu privire la comportamentele corecte. De exemplu, în România doar unul din 10 căţei născuţi pe stradă ajunge să fie adoptat. De aici, trebuie să facem un pas în spate şi să ne întrebăm: de ce există atât de mulţi câini pe străzi? Pentru că sterilizarea animalelor, deşi obligatorie prin lege, rămâne o necunoscută, mai ales în comunităţile din mediul rural. Toate statisticile ne spun că, dintr-o singură femelă şi un mascul nesterilizaţi pot proveni, într-un singur an, 16 urmaşi. Avem de gând să organizăm o campanie masivă de sterilizări gratuite. Trebuie să rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă. Nu prea ne putem compara cu alte ţări din Uniunea Europeană la acest capitol pentru că în afară nu există această problemă.

Care este, la ora actuală, situaţia în adăposturile din judeţul Ilfov şi câte animale se află acolo?

H.T.: Pe raza judeţului nostru sunt mai multe adăposturi. Unele sunt puse la punct, şi mă refer aici la adăpostul Brăneşti, deschis recent, altele necesită renovări urgente. Dar, chiar dacă vorbim de un adăpost curat, modern, trebuie să înţelegem că nu e decât un spaţiu rece, de unde lipsesc căldura umană şi afecţiunea. Sunt sute de câini care aşteaptă în acest moment în adăposturile din Ilfov, aşteaptă să plece acasă. Iar în fiecare zi numărul lor creşte. Avem nevoie doar de trei acte să schimbăm o viaţă, de copie de pe buletin, de adeverinţă de venit şi, de asemenea, trebuie să facem dovada spaţiului în care va sta câinele. E un gest simplu, gratuit, iar satisfacţiile resimţite vor fi uriaşe.

În curând, Consiliul Judeţean Ilfov va lansa un proiect, am putea spune unic, în ţara noastră, destinat adopţiei animalelor fără stăpân. Cum a început totul?

H.T.: Da, este o premieră această platformă dedicată adopţiei animalelor la nivelul consiliilor judeţene. Experienţa traiului în alte ţări m-a ambiţionat şi m-a impresionat deopotrivă. Am locuit 11 ani în Austria, doi în Germania şi unul în Polonia. Nicăieri nu am văzut ca la noi, pe partea dreaptă a drumului, animale abandonate care să caute hrană prin gunoi. Este o imagine care te marchează şi, alături de colegii mei, am decis că putem şi trebuie să acţionăm. Pe platforma digitală vom găsi fotografii cu toţi câinii disponibili pentru adopţie din judeţul nostru. Pe lângă fotografii, se regăsesc informaţii importante despre fiecare animal. Există o hartă interactivă astfel încât să aflăm foarte uşor unde e câinele căruia vrem să-i schimbăm viaţa. Va exista şi o secţiune unde vorbim despre importanţa sterilizării animalelor. Aşa cum spuneam, doar prin sterilizare putem reduce numărul animalelor abandonate – unele chiar în conjuncturi greu de imaginat – sau a puilor care se nasc pe stradă şi încep chiar din prima zi de viaţă lupta pentru supravieţuire. Dacă vom face acest lucru, automat şi adăposturile vor fi mai puţin populate.

Ce au de făcut cetăţenii care îşi doresc să adopte un câine?

H.T.: Să identifice cel mai apropiat centru, să ia legătura cu colegii noştri de acolo şi să meargă să viziteze câinii. Cu siguranţă, unul îi va cuceri, iar de acolo va începe o poveste foarte frumoasă şi de durată. Suntem abia la început de drum, însă am convingerea că mesajul nostru va ajunge la oameni şi, în fiecare zi, vom reuşi să facem tot mai multe, oferind şansa unei vieţi mai bune pentru prietenii noştri necuvântători, dar şi un mediu la standarde occidentale, în care să ne putem deplasa, juca şi trăi în siguranţă. Acesta este obiectivul Consiliului Judeţean Ilfov şi, în final, al nostru, al tuturor.

