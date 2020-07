Haosul concediilor medicale din pandemie

Cei aflaţi în izolare sau carantină la domiciliu au nevoie de concediu medical pentru perioada în care nu au fost la serviciu, însă medicii de familie nu le pot elibera în lipsa avizului dat de Direcţiile de sănătate Publică, care la rândul lor se plâng de lipsa procedurilor.

„ Noi am apelat prin telefon DSP Ilfov. Sunt câteva numere de telefon la care nu răspunde nimeni. Am dat şi un e-mail către DSP prin care le-am solicitat acest aviz. Ieri am primit un e-mail cu o declaraţie pe care să o completez şi pe care să le-o trimit înapoi să îmi elibereze acest certificat.

Cred că sunt depăşiti de situaţie, mă gândesc şi la persoanele care nu au posibilitatea să trimită un email, să comunice în felul acesta”, a declarat pentru Digi24 ruda unei persoane depistate cu coronavirus care a decis să stea în izolare, precizând că încercările sale au fost sortite eşecului timp de 10 zile.

DSP trebuie să reacţioneze în maximum 2 ore

Legea carantinei creşte rolului Direcţiei de Sănătate Publică, instituţie care va trebui să asigure comunicare permanentă şi decizie rapidă, cu deadline de două ore pentru fiecare caz de pacient care trebuie izolat (pozitiv simptomatic sau pozitiv asimptomatic). ,,Asta înseamnă că la telefonul DSP în sfârşit cineva trebuie să răspundă zi şi noapte. În lipsa personalului şi a digitalizării urgente a DSP-urilor, ceea ce e prevăzut concret şi tehnic în această lege e doar ca să fie”, scrie dr. Sandra Alexiu pe pagina sa de Facebook.

Care este procedura

Secretarul de stat în ministerul Sănătăţii, Horaţiu Moldovan, a explicat la Digi24 care este procedura de urmat şi de ce este posibil ca în unele cazuri să apară întârzieri.

Potrivit acestuia, cei suspecţi sau confirmaţi cu coronavirus trebuie să ia mai întâi legătura cu medicul de familie, iar în cazul în care acesta este liber sau în concediu să sune la 112, urmând ca dispecerii să dispună transportul pacientului la un spital de boli infecţioase unde va fi evaluat.

„Direcţiile de sănătate publică sunt contactate în situaţia în care avem de a face cu un caz COVID sau care are o istorie care îi ridică suspiciuni.

Pacienţii care sunt internaţi în spital beneficiază de concediu medical la ieşirea din spitale, eliberat de unitatea medicală respectivă, de medicul curant şi semnat de şeful de secţie. În situaţia în care pacienţii nu sunt internaţi în spital, dar sunt carantinaţi sau izolaţi trebuie informat medicul de familie, trebuie informată Direcţia de Sănătate Publică care v-a elibera un aviz în baza căruia medicul de familie dă concediul medical.

Lucrurile sunt destul de clare în acest sens. E adevărat că DSP sunt în acest moment suprasolicitate, pentru că fenomenul epidemic este în avalanşă şi problemele cu care se confruntă fiecare DSP sunt foarte mari şi este posibil să existe punctual întârzieri sau probleme de contact”, a explicat secretarul de stat.

16.747 de persoane sunt în carantină sau izolare

Potrivit datelor furnizate duminică la ora 13,00 de Grupul de Comunicare Strategică, pe teritoriul României, 2.062 de persoane confirmate cu infecţie cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 3.665 de persoane se află în izolare instituţionalizată. De asemenea, 11.011 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituţionalizată se află 9 persoane.