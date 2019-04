Guvernul vrea să introducă prin OUG încă o coplată pentru serviciile medicale. Pentru ce o să scoatem bani în plus la doctor. Reacţia Ministerului Sănătăţii

Documentul analizat de guvernanţi în acest moment arată că „neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice prin furnizarea unei asistenţe medicale de calitate pacienţilor”, potrivit hotnews.ro.

„Prin modificările propuse prin acest proiect se crează cadrul legal astfel încât să se asigure contribuţia personală a pacienţilor în vederea acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate şi ambulatoriul paraclinic. Aceste modificări se impun întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin prezentul act normativ ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor”, se arată în documentul lansat în dezbatere publică.

Potrivit unor oficiali de Ministerul Sănătăţii, este vorba de o coplată pe care pacienţii care doresc o pot scoate din buzunar pentru a beneficia de un confort sporit în spital.

„Spre exemplu, e vorba de serviciile care nu sunt prevăzute în Contractul Cadru, pe care spitalele îl semnează cu casele de asigurări de sănătate. Dacă vor să câştige bani peste ce primesc prin contract, spitalele pot oferi condiţii superioare pacienţilor iar aceştia vor fi nevoiţi să plătească pentru confortul sporit. Dacă, să zicem, vor televizor în salon sau condiţii hoteliere. De asemenea, această coplată va putea fi percepută şi de unităţile private, tot pentru serviciile care exced contractul cu Casele de Sănătate, banii urmând să ajungă în visteria lor”, a punctat oficialul.

Ministerul Sănătăţii a transmis, într-un comunicat de presă, că nu intenţionează să introducă coplata pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare de stat.

„Ministerul Sanatatii nu intenţionează să introducă co plata pentru serviciile medicale acordate in unitatile sanitare de stat. Proiectul pus in dezbatere publică urmareste o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privaţi aflaţi în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenţei dintre tariful furnizorului privat si cel suportat de CNAS, cu informarea şi acordul in prealabil al acestuia”, transmite Ministerul Sănătăţii.