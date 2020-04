Gravidele în travaliu care au COVID-19 vor putea fi tratate la Unitatea de Asistenţă Materno-Fetală de Excelenţă din Bucureşti

„Având în vedere situaţia cu care ne confruntăm, de tip pandemic al infectiei cu noul Corona Virus SARS - Covid 19, vă informăm că pe lista unitatilor care vor prelua eventualele cazuri de gravide in travaliu confirmate cu infectia mai sus mentionata, simptomatica sau asimptomatica se află şi Unitatea de Asistenţă Materno-Fetală de Excelenţă, parte a Spitalului Clinic Polizu din INSMC (Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu - Rusescu”) Precizăm faptul că Unitatea de Asistenţă Materno-Fetală de Excelenţă, nu face parte din Componenta de Obstetrică-Ginecologie Polizu (Maternitatea Polizu), aceasta fiind o clădire distinctă proiectata si construita din fonduri europene nerambusarbile in anul 2015 unde, în contextul actual, au fost amenajate un bloc operator/naşteri, un salon cu 2 paturi Terapie Intensivă pentru adulţi (lăuze) şi un salon cu 2 paturi Terapie Intensivă pentru nou-născuţi. Aceste 2 paturi (cuplu mamă-copil) sunt destinate asistenţei medicale de urgenţă a gravidei precum şi a nou-născutului, care, după echilibrare, vor fi transferaţi la Maternitatea Bucur”, se arată în comunicatul de presă remis Adevărul.



Astfel, instituţia transmite viitoarelor mame că în Spitalul Clinic Polizu activitatea clinica de specialitate obstetrica-ginecologie si neonatologie se desfasoară în parametrii asistenţei medicale. „Prin aceasta recunoastem ca nasterea este o urgenta medicala si se va bucura de asistenta de specialitate in spitalul nostru ca pana cum. De aceasi conduita de specialitate vor beneficia si pacientele cu afectiuni oncologice conform algoritmului de tratament”, au explicat reprezentanţii.



Conform recomandărilor Ministerului Sanatatii patologia feminina benignă sau de „follow up” se va reduce până la 20% din capacitatea spitalicească. În Spitalul Clinic Polizu triajul de acces se respectă ţi se realizeaza în zone si cu circuit special amenajat, în condiţii sigure, iar asistenţa medicală se realizează conform protocoalelor si ghidurilor de buna practică, a mai transmis instituţia.