Florin Cîţu, întrebat dacă nu se renunţă prea repede la portul măştii în aer liber: Rata de pozitivare a scăzut mai rapid decât ne aşteptam

Florin Cîţu a fost întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă nu se renunţă prea repede la portul măştii în staţiile deschise şi a afirmat: ”A câta oară mi se spune că sunt prea optimist... Anul trecut mi se spunea că sunt prea optimist când am spus că vom lua măsurile cele mai bune ca să evităm o criză economică, am avut cea mai mare creştere economică, am avut încasări anul acesta, am câştigat încrederea investitorilor străini. Când am început şi am avansat această dată de 1 iunie mi s-a spus că sunt prea optimist şi nu se va întâmpla. Am avut mai multe scenarii şi în discuţia pe care am avut-o şi cu domnul preşedinte, am zis să luăm în calcul să creştem puţin indicatorii la care ne uităm şi dacă avem rezultate mai bune la unii dintre aceşti indicatori, vom lua măsurile mai devreme. Şi astăzi, după discuţia pe care am avut-o... A fost un cumul de factori, a mers mai bine valul trei decât ne aşteptam”.

Premierul a afirmat că numărul de cazuri a scăzut mai repede decât se aşteptau autorităţile, iar campania de vaccinare a mers mai bine.

”Rata de pozitivare a scăzut mai rapid decât ne aşteptam, în corelaţie cu rata de vaccinare mai bună. Avem deja 100.000 de persoane care se vaccinează zilnic şi în acest context am spus că este omentul să luăm această decizie. Dar, repet, este a nu ştiu câta oară în care lumea spune că sunt prea optimist. Trebuie să vedem că această economie, administrată liberal de un an jumătate, a performat mai bine decât se aştepta oricine, într-o perioadă de criză. În această cammpanie şi ceea ce începem din acest moment este să ne gândim, pentru că din punctul meu de vedere pandemia va trece, va mai fi valul trei -patru-cinci, dar mai mici poate, dar trebuie să ne gândim la economia după pandemie şi acesta este primul pas al economiei după pandemie”, a mai precizat Cîţu.

Cîţu a precizat, însă, că starea de alertă rămâne.

„Deocamdată, abia am adoptat-o, nu văd în acest moment o ridicare a stării de alertă. Pandemia nu a dispărut”, a mai declarat premierul.

Premierul Florin Cîţu anunţase la finalul şedinţei de miercuri, 7 mai, că va propune comitetului interministerial şi ca în toate birourile în care persoanele sunt vaccinate împotriva COVID-19 să nu mai fie purtată masca de protecţie, măsură care ar putea fi aplicată de la 1 iunie.

Iar joi preşedintele Klaus Iohannis a transmis , la finalul şedinţei de lucru cu prim-ministrul şi mai mulţi membri ai Guvernului, că printre noile relaxări începând cu 15 mai este vizată şi renunţarea la mască în exterior.

„Prima etapă de relaxare va avea loc pe 15 mai, următoarea etapă este 1 iunie, 1 iulie şi pe urmă 1 august. Aşadar, din 15 mai se elimină portul măştii în exterior, cu câteva excepţii: pieţele, staţiile de transport public, unde masca va rămâne obligatorie. A doua măsură este eliminarea restricţiilor de circulaţie noaptea şi simultan se elimina orice restricţie asupra programului agenţilor comerciali. Adică magazinele revin la programul normal. Tot din weekend activităţile sportive pot fi posibile în aer liber cu 25% din locuri ocupate. În interior vom avea câteva relaxări care încep majoritatea în 1 iunie”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.