Familiile medicilor morţi de COVID-19, rămase de izbelişte din cauza unei legi scrise prost. „Mă întorc cu faţa în jos şi-mi vine să mor”

Aflat în primul an de facultate, fiul femeii primeşte doar 700 de lei pe lună, deşi, de mai bine de cinci luni, există o lege care stipulează că urmaşii personalului medical decedat în urma complicaţiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul beneficiază de dreptul la o pensie de urmaş, egală cu 75% din salariul de bază al personalului medical la data decesului, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau la 26 de ani, dacă trebuie să îşi termine studiile universitare, explică PressOne.

Teoretic, acesta din urmă ar fi trebuit să primească 3.700 de lei, şi nu 700 de lei cât a decis Casa de Pensii.

„În loc de toată documentaţia pe care am dus-o eu şi am prezentat-o şi o am la dosar, cu Covid şi Sars-CoV-2 – ea fiind în activitate la serviciu, nefiind o persoană bolnavă, era sănătoasă – mi-au trecut pe decizie boală obişnuită. Vă spun sincer că mă întorc cu faţa în jos şi-mi vine să mor. Să văd boală obişnuită! Nu ştiu în ce context au putut să scrie aşa ceva. Cu toată hârţogăraia în faţă. Obişnuită, cum? Adică am căzut şi-am murit?”, se întreabă retoric Rodica Hriscu, mama asistentei decedate.

PressOne explică că în momentul în care Rodica Hriscu s-a dus să depună documentele la Casa Judeţeană de Pensii, pentru stabilirea pensiei de urmaş, a constatat că pensia a fost stabilită în baza legii 263/2010 (legea privind sistemul de pensii publice, n. red.), din cauză că încă nu au fost elaborate normele de aplicare ale legii 56/2020 – cea care stabileşte pensia de urmaş după personalul medical decedat de COVID-19.