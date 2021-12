Experienţa unei voluntare în studiile clinice pentru un vaccin împotriva COVID-19. Motivul pentru care a decis să fie „cobai”

Silvia Câmpeanu povesteşte că, în prima etapă a studiului, ea a primit doza „placebo” şi a suferit efecte adverse puternice, fiind convinsă că a primit vaccinul: febră, vărsături, dureri musculare, leşin, erupţii cutanate, palpitaţii, tuse, dificultăţi de respiraţie. În a doua etapă, când a primit vaccinul Novavax, românca mărturiseşte că „în afară de o poftă super mare de cafea, nu am trăit nimic interesant. Nici măcar durere la locul injectării”.





Avocata spune că şi-a împărtăşit experienţa în studiul clinic pentru a-i asigura pe români că „vaccinul, oricare ar fi el, este sigur, este studiat incredibil de atent, că fiecare aprobare este dată doar după rezultate impecabile în studii, că nu se face nici cea mai mică eroare şi că nici cel mai mic pas nu este sărit”.

Silvia descrie uimirea pe care a simţit-o la final când a aflat când a primit, de fapt, doza reală de vaccin: „Am primit două doze de ser fiziologic şi am făcut ca toate visele, şi toate durerile şi sufocările şi leşinurile vieţii au fost provocate de mintea mea panicată. Am leşinat, am avut febră (38,3), mi-a fost rău, voi înţelegeţi? Da, aşa funcţionează placebo. Majoritatea efectelor secundare au fost raportate de primitorii de placebo”.