Elevi pasionaţi de robotică vor reprezenta România la Olimpiada Internaţională din SUA

Locul 1 la aceeaşi competiţie a fost câştigat de echipa de robotică a Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu“, din Târgu Jiu, ambele echipe urmând să reprezinte România la faza internaţională din Houston (SUA) a competiţiei. Aceasta va avea lor între 20-24 aprilie 2022 şi la ea vor participa echipe din 160 de ţări.

Elevii care participă la programul FIRST Tech Challenge nu sunt evaluaţi doar în baza performanţelor unui „roboţel” conceput astfel încât să rezolve anumite sarcini. Competiţia este cu mult mai complexă, astfel că echipele sunt apreciate în primul rând în funcţie de abilităţile în ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică (STEM), iar pe de altă parte juriul urmăreşte modul în care elevii şi-au însuşit principiile ingineriei şi abia apoi performanţele robotului. „Nu doar robotul contează în această calificare, ci echipa ca produs, iar acest produs este inclusiv un caiet tehnic, iar caietul copiilor mei cred că are cel puţin 150 de pagini, redactat în engleză şi română, care conţine toate activităţile echipei InfO1 şi ce impact au avut acestea în comunitate”, explică profesorul Daniela Lică, mentorul echipei de robotică a Colegiului ,I.L Caragiale” din Ploieşti.

Liceenii ploieşteni au fost coordonaţi inclusiv de doi foşti elevi şi foşti membri ai echipei de robotică din Colegiul I.L. Caragiale, Tudor Avram, absolvent al Universităţii Cambridge, şi Ştefan Soare, student la Universitatea din Timişoara.

Elevii din Gorj au nevoie de sponsori ca să ajungă în SUA

Echipa de robotică a Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu“ (CNTV) din Târgu Jiu, Tea Borgs“, a făcut parte din Alianţa „Winning Alliance Captain“, alături de alte două formaţii. „Am pierdut primul meci şi le-am câştigat pe următoarele două. În al doilea meci, am obţinut al nouălea scor la nivel mondial, iar al zecelea scor aparţine tot echipei noastre. A fost destul de greu pentru că ne-am luptat cu echipe cu bugete foarte mari şi cu susţinere mare. Noi am fost cu maşinile părinţilor. Suntem singura echipă din ţară care a reuşit doi ani la rând să fie în finală“ a explicat profesorul Mirel Stoian, mentorul echipei de la Colegiul gorjean, care va reprezenta România la Olimpiada Internaţională din SUA

Teodor Vulpe, căpitanul echipei de la CNTV, spune că la Olimpiada Internaţională va fi un joc mult mai dur, iar robotul trebuie modificat: „Ne-am calificat la faza finală cu cel mai mare punctaj din România. Cred că în SUA va fi o competiţie diferită faţă de cea din România, deoarece se ştie că jocul roboţilor este mult mai agresiv. Va fi nevoie să modificăm şi noi robotul, astfel încât să fie mai rezistent la şocuri. Este primul an în care echipa noastră merge în America. Am fost calificaţi şi anul trecut, dar nu am putut participa din cauza pandemiei“.

Echipa de robotică din Târgu Jiu caută sponsori pentru a putea ajunge în SUA.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Rezultate remarcabile pentru liceenii roboticieni din Focşani. Echipa Colegiului „Al. I. Cuza”, locul I la „Judge Award”

Românii care au participat la un concurs de robotică în Rusia s-au întors în ţară: „Ne-au pus să dăm jos steagul României” / Cîmpeanu: „Am fost în contact cu ei”