Drona-„rechin“ care curăţă apele României de gunoaie

Organizaţiile pentru mediu declară război deşeurilor cu un „rechin” care înghite orice gunoi de la suprafaţa apei. Drona „Waste Shark”, cumpărată de către Asociaţia MaiMultVerde, a fost folosită în premieră în România, la sfârşitul săptămânii trecute. Din punct de vedere al tehnologiei utilizate, Waste Shark este una dintre cele mai avansate soluţii de management al deşeurilor plutitoare. Drona colectează plastic şi microplastice, gunoi, uleiuri, alge şi poluanţi chimici de la suprafaţa apei. „Rechinul” poate fi folosit pentru curăţarea râurilor, deltelor, lacurilor, plajelor.

Prima probă a fost trecută cu brio pe râul Dâmboviţa, iar în curând, Waste Shark pleacă în „misiune” pe apele Dunării. Waste Shark costă 21.800 de euro şi are o durată de viaţă de peste 15 ani. „Dronele se fabrică în Olanda, sunt electrice, nu poluează deloc şi au o capacitate de colectare de până la 500 de kilograme de deşeuri pe zi. Drona-rechin colectează tot ce înseamnă deşeu plutitor. Este extrem de silenţioasă şi poate fi folosită timp de 16 ore pe zi. Viaţa bateriei durează între şase-opt ore şi se încarcă timp de patru-şase ore, la o priză normală”, a spus reprezentanta companiei care fabrică dronele, Iuliana Negoiţă.

„La nivel mondial, în cadrul Let’s Do It World s-a discutat şi se discută despre astfel de mecanisme de colectare a deşeurilor. Cu siguranţă, vom căuta şi noi acest gen de soluţii. Mi se pare importantă iniţiativa celor de la MaiMultVerde. Îmi pare rău, însă, că tot ONG-urile sunt cele care fac aceste eforturi, şi nu cei de la Apele Române sau cei de la Ministerul Mediului”, arată şi membrul cofondator al organizaţiei Let’s Do It Romania, Ionuţ Iordăchescu.

Organizaţiile neguvernamentele din ţară derulează anual campanii de conştientizare şi avertizează că suntem sufocaţi, la propriu, de gunoiul pe care îl producem, nu îl colectăm selectiv, preferând să îl aruncăm în natură, poluând mediul înconjurător şi punându-ne, astfel, sănătatea în pericol.

La plajă, ca la groapa de gunoi

Plajele din România sunt sufocate de gunoaie, an de an. Constanţa, Eforie şi Mamaia au fost anul acesta „campioane” la deşeuri. ONG-ul Mare Nostrum a monitorizat plajele în această toamnă şi a descoperit zeci de mii de gunoaie lăsate în urmă de turiştii iubitori de mare şi soare, dar nu şi de mediu.

Concret, peste 33.000 de deşeuri au fost găsite, aceasta fiind cea mai mare cantitate înregistrată în ultimii cinci ani. În plus, au fost descoperite aproape 18.000 de mucuri de ţigară. Un singur chiştoc conţine suficientă otravă cât să omoare, în 96 de ore, 50 de peşti mici aflaţi într-un litru de apă, iar nicotina din 200 de chiştoace poate omorî un om. Restul gunoaielor sunt compuse din scutece, tampoane, seringi şi beţe de urechi.

Plasticul, deşi extrem de nociv pentru floră, faună, dar şi pentru organismul uman, este întâlnit în cantităţi foarte mari pe plajele şi în apele din România.