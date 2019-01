Declinul demografic a încetinit în noiembrie 2018, datorită creşterii natalităţii

În octombrie 2018, populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, dar declinul a încetinit, fiind perduţi 5.112 de locuitori, faţă de 6.103 în aceeaşi lună a anului 2017, în principal datorită creşterii natalităţii,

În noiembrie 2018, s-au născut 14.993 copii, cu 3138 mai puţini copii decât în octombrie 2018, dar cu 1054 mai mare faţă de aceeaşi lună din 2017.

Totodată, în noiembrie 2018 s-au înregistrat 21.752 decese, cu 1.491 mai puţine decât în luna octombrie 2018 şi cu 444 mai mare faţă de noiembrie 2017. Mortalitatea infantilă din România a crescut în noiembrie 2018, faţă de aceeaşi lună a anului 2017, fiind înregistrate 100 decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 2 mai multe decât în urmă cu un an.

În octombrie 2018, numărul căsătoriilor a fost cu 338 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive, s-au pronunţat cu 166 divorţuri mai puţine în luna noiembrie 2018, decât în luna noiembrie 2017.