Chef Adi Hădean, despre litoralul românesc: „Mizeria pe care o găseşti aici e produsul nostru, al românilor. Nu vin suedezele să facă treaba mare-n apă”

„Posibil să mai iau un premiu de nepopularitate şi vara asta, da’ tot zic, că parcă nu mai are sens pentru mine să mă abţin când am ceva de spus. Sunt în al doilea an de activitate pe litoralul românesc, timp în care am observat câteva lucruri. Nu le înşir aici pe toate, că n-am nici timp, nici nu-i locul, da’ măcar încep: